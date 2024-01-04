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學甲3要道路平改善有感 學甲國小通學步道3月動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲區中山路等3條重要道路完成路平改善，一掃路面長期龜裂窘況。記者謝進盛／攝影
台南市學甲區中山路等3條重要道路完成路平改善，一掃路面長期龜裂窘況。記者謝進盛／攝影

台南市學甲區中山路等3條重要道路路面多處長年破損龜裂，南市府去年向爭取中央逾4600萬元經費以路平高規則刨除路面重鋪，日前獲中央補助1500萬元將投入1500萬元，進行學甲國小通學步道改善，預計今年3月施工，7月完工。

台南市長黃偉哲今上午前往學甲視察路面改善情形，民眾普遍讚稱「真的有差」，學甲區長張明寶、市議員謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金均趕至說，鄉親等了逾10年了，感謝市府排除困難完成。

工務局代理局長陳世仁簡報時說，南市府爭取中央前瞻計畫經費補助4635萬元，進行道路與周邊環境改善工程，提升「學甲區三連路、中正路、中山路道路改善工程」，總長度約3.8公里。

他指出，市府是以路平標準高規格，將路基刨除全面翻修，也將凸出人孔蓋下地達300餘座，同時進行側溝改善、車道配置、標線更新與優化無障礙人行環境等改善工程。工程去年3月施工，7月完成。

陳世仁也說，地方爭取多時的「學甲國小周邊通學步道改善工程」，也已獲內政部國土管理署核定補助1500萬元，將於本月底發包，今年3月動工，約150日曆天完成，希望趕在7月底完工。

黃偉哲表示，市道171線及174線道路，是學甲市區主要聯外幹道，三連路、中山路與中正路一帶，學校、廟宇等商家林立，人流車潮龐大，日積月累致使多處路面老化龜裂，感謝工務局同仁排除萬難完工，將施工的學甲國小通學步道，重新規畫路口與周邊通行空間，包含人行道改善、路口轉角人行道擴大，延伸至鄰近學甲幼稚園、親子森林公園，確保鄰近區塊人行環境及公共設施的安全通行環境，強化學區人行安全。

學甲國小通學步道改善，預計今年3月施工，台南市長黃偉哲（第一排左一）叮嚀掌握施工時效，降低汛期干擾。記者謝進盛／攝影
學甲國小通學步道改善，預計今年3月施工，台南市長黃偉哲（第一排左一）叮嚀掌握施工時效，降低汛期干擾。記者謝進盛／攝影
台南市政府工務局代理局長陳世仁（右一）簡報日前路平改善施工情形。記者謝進盛／攝影
台南市政府工務局代理局長陳世仁（右一）簡報日前路平改善施工情形。記者謝進盛／攝影

人行道 黃偉哲

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