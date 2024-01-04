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嘉市湖美夜市周末重新開張「營業時間曝光」市民超期待

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
湖美夜市業者在入口處，架起「湖美商展嘉義夜市」。圖／聯合報資料照片
湖美夜市業者在入口處，架起「湖美商展嘉義夜市」。圖／聯合報資料照片

嘉義市新興開發區湖子內湖美夜市，先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，業者在湖子內重新覓地，去年底獲市府核准設置，周末重新開張試營運，每周三、五、六營業。

湖美夜市重新營業，加上文化路觀光夜市、嘉樂福夜市、彌陀夜市等共四大夜市可逛，其中彌陀夜市每周三、周五營業，夜市各有不同區位、特色，市民超期待迺夜市。

湖美夜市設在舊址的斜對面，湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，可設200攤位，土地使用分區屬第二種商業區；營業時間為每周三、五、六，下午4點開始。舊址將作為停車場。

湖美夜市業者在入口處，架起「湖美商展嘉義夜市」，「商展」2 字對市民有特殊情感，早期的體育館「商展」曾是嘉市最大的夜市。

有網友分享，同樣在每周三、五營業的「彌陀夜市」，不用人擠人，又好逛，當時還有攤商掛彌陀夜市原地營業的布條，指夜市營業不受影響，營業時間不變。

湖美夜市重新開張在即，增加就業機會，部分攤商在臉書社群貼文徵求工讀生，四大夜市良性競爭，對市民有利，市民對合法的湖美夜市期待，希望業者做好交通、食安，市府嚴格督導把關。

去年規模最大「湖美夜市」剛開幕，人潮大爆滿。圖／聯合報資料照片
去年規模最大「湖美夜市」剛開幕，人潮大爆滿。圖／聯合報資料照片

夜市 嘉義

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