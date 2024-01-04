縣府重新選址興建 雲林北港轉運站將採BOT

雲林縣政府與國有財產署合作開發北港轉運站，歷經3年，國產署以不符合利益為由終止合作，縣府重新選址在北港糖廠市地重劃區興建，昨天舉行地方說明會，縣長張麗善說，將重現原本「雲西京站—北港時尚廣場」計畫的構想。縣府表示，將採BOT方式提高新址土地活化利用強度。

縣府指出，雲西京站規畫6層樓，1樓作為轉運層、2至6樓分別為伴手禮街、美食街、主題餐廳、商旅層等，另規畫立體停車場。

縣府原擬把北港鎮舊台汽車站大樓重建成轉運站，前年5月國產署以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由宣布合作破局。張麗善說，感謝媽祖給她靈感，重新選址設於北港糖廠市地重劃區，位於大北港科技產業園區內，將規畫產業發展區、旅館區、住宅區、滯洪公園及社會住宅等，連同轉運站共同翻轉大北港地區人口外移的困境。

縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文等人說，期待轉運站能為北港帶來觀光與商業發展，並解決交通問題。

縣府工務處長汪令堯表示，縣府已自籌300萬元辦理「雲西京站北港時尚廣場BOT可行性評估計畫及先期規畫案」。