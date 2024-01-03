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台南氣溫降 仍有零星登革熱病例

中央社／ 台南3日電

時序入冬，台南氣溫明顯下溫，但近期仍有零星本土性登革熱病例；市府衛生局統計，民國112年12月27日至113年1月2日7天新增19例，較上週38例大幅下降50%；全市累計2萬1503例。

台南市衛生局今天新聞稿指出，7天新增的19例本土性登革熱病例，較上週38例大幅下降50%；新增病例分別是永康區8例，東區、中西區及南區各2例，北區、安南區、仁德區、關廟區及佳里區各1例。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，台南市每週登革熱病例數呈現下降趨勢，但因白天溫度適合病媒蚊生長活動，仍出現零星病例，市民應把握氣溫下降，配合家戶內外環境巡檢及孳生源清除，以防3月起氣溫回暖、病媒蚊開始孳生。

登革熱 台南 衛生局

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