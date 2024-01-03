嘉義優鮮「新春特輯」開賣 滿299元冷凍免運還可抽電視

嘉義縣政府成立「嘉義優鮮」品牌，喜迎春節與全家好賣+合作推出「新春特輯」，今起消費滿299元冷凍免運，還可參加4K電視抽獎，1月27、28日縣府前廣場有年貨大街，歡迎大家一起採買年貨；縣長翁章梁今邀書法大師黃枝文揮毫宣傳，將印製22萬張春聯家戶發送。

翁章梁表示，縣府成立「嘉義優鮮」品牌，協助小農推廣農特產品，嚴選178家業者、520項產品，把關食安品管、品牌特色，以團體戰多元行銷增強曝光，認明產品嘉義優鮮標章，就可買到縣府掛保證的農特產品，今年型錄一推出就創造100萬元銷售額。

翁章梁說，縣府今年編製年節型錄，並推出線上版電子手冊(詳細請點擊此處)，也可在嘉義高鐵站、嘉義長榮文苑酒店、嘉義英迪格酒店掃描QRcode瀏覽，感謝各界企業主熱烈響應，型錄才剛發出一周，訂單回報已累計突破100萬元銷售額。

翁章梁也說，嘉義優鮮官網有詳細產品資訊，也與「全家好賣+」電商平台合作，匯集烏魚子、鮮魚精、茶葉、咖啡、鳳梨酥等特色伴手禮，今起至2月29日推出免運專案，也能參加4K電視、金馬60禮盒抽獎活動，全家好賣+平台×嘉義優鮮專區網址。

翁章梁表示，1月27、28日將舉辦一年一度年貨大街，現場有超過200攤的攤位，邀請大家到嘉義縣政府前綠地廣場辦年貨，並搭配有滿額贈、抽獎、年節福袋限量購等活動，優惠好康拿不完，趕快在2月10日春節前一起到市集逛街，體驗濃濃年味，也將特色農產帶回家。