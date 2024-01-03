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台南安平迎接2024台灣燈會 街頭藝人加開徵選
台南睽違16年，再度舉辦台灣燈會，適逢台南400盛事，2024台灣燈會也融入台南歷史，市府文化局則預計在安平燈區結合街頭藝人表演，去年10月起開放徵選，因報名相當踴躍，今再開放最後一波徵選名額，希望為燈會打造歡樂氛圍炒熱氣氛。
文化局指出，2024台灣燈會透過主副燈區，呈現4個世紀來台南的種種歷史人文故事，其中，安平燈區展期長達37天，沿岸除搭配燈會作品外，更安排11處景點，提供街頭藝人表演，屆時燈會期間超過300個表演場次。
文化局表示，去年10月及12月開放台灣燈會安平燈區街頭藝人徵選報名，已核定約450位街頭藝人表演者，但因報名相當踴躍，最後決定加開演出時段，預計再徵選70至100位街頭藝人，一起參與盛會。
文化局提到，台南目前已核發3392張街頭藝人證照，去年度新增約653位，據統計每年約平均增加735位街頭藝人，表演藝術能量相當豐富，尤其，街頭藝人表演一直是台灣燈會不可或缺的元素之一，也希望吸引更多優秀街頭藝人參與台灣燈會盛事。
文化局提醒，最後一波台灣燈會安平燈區街頭藝人徵選為期一周，即日起開放報名，報名方式以線上報名為主，參賽者需提供相關表演資料、影片連結、簡歷等文件，詳細報名資訊，可洽詢台南市街頭藝人資訊平台或南市文化局。
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