金世正驚喜持「台南400」提袋 設計取材在地內涵

2024台南建城400年，韓國藝人金世正應邀來台跨年，她返國時手持設計師李明道Akibo操刀、取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、鳳凰花等在地內涵的「台南400」提袋，讓人好驚喜。

台南市政府今天發布新聞稿指出，因韓劇「社內相親」而在台灣爆紅的金世正，一襲白紗現身台南跨年演唱會，和人氣偶像歌手周興哲合體演唱「永不失聯的愛」，掀起演唱會高潮，

其實，市府早已抓準機會，透過金世正宣傳2024「台南400」，由台南市長黃偉哲接待致贈大禮包，包括擔仔麵、蝦餅、洋香瓜、古早味蛋糕、各式經典好料、及「台南400」啤酒、精釀酒。

金世正返國時在機場現身，果真拿著「台南400」提袋，且被網友捕獲，金世正不經意地行銷台南，更讓人驚喜。

市府表示，這個「台南400」提袋，就是今年主視覺衍伸的系列設計品；主視覺系統由台南設計師李明道Akibo操刀，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、祀典武廟、鳳凰花、鯤鯓沙灘及藍晒圖文創園區等在地內涵。

黃偉哲說，2024年是台南接軌國際、台灣迎向世界400年，台灣燈會、台灣國際蘭展、月津港燈節及鹽水蜂炮等將系列活動將陸續登場，引爆台南熱情與活力。