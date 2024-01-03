聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣5G創新基地「AI縣長」致詞 翁章梁讚嘆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣首座5G主題創新基地昨天開幕，縣長翁章梁（前排右二）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地昨天開幕，縣長翁章梁（前排右二）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府在蒜頭糖廠5號倉庫成立首座以5G文化科技為主題的創新基地，縣長翁章梁昨天揭牌啟動，縣府指出，引進包括5G虛實共演攝影、擴增實境軟硬體設備等，初期將用虛擬設備，協助觀光工廠、宮廟、商圈、旅宿產業轉型。

文觀局長徐佩鈴指出，文化科技創新基地已召募10多個新創團隊進駐，包括愛吠的狗、光時代、集仕多等在文化科技領域有實績的團隊，同時也引進聯合創新加速器、智坊創客等新創服務、創育機構進駐。

翁章梁、數位發展部數位產業署長呂正華、光禹國際董事長字維新等人到場參加開幕，由「AI縣長」致開場歡迎詞，讓翁讚嘆「科技太厲害了」。

翁章梁說，文化科技創新基地成立目的為「引資源、育人才、助轉型」，以微型文創園區、高山茶都、宮廟文化、觀光工廠等地方文化科技需求作為「前店」，文化科技創新基地就是嘉義轉型科技「加工廠」。

縣府去年向數位發展部申請地方文化特色整合5G應用與落地計畫而設創新基地，徐佩鈴也說，會成立顧問輔導團隊，提供產業轉型及新創培力更多協助及裝備。

翁章梁 數位發展部 嘉義

延伸閱讀

嘉縣首座5G主題創新基地開幕 首波將助地方產業轉型

嘉義縣狀元茶競賽成績出爐 和成茶業吳瑛燦奪特等狀元

翁章梁開出「轉骨」藥方 賴清德：要照著拿這三帖藥

翁章梁下軍令狀 蔡總統：嘉義得票率要拚全台最高

相關新聞

日本石川鶴來高校來台參賽 台南雪中送炭食宿、交通、機票費全免

台南市政府體育局與南市杜元坤橄欖球運動發展協會，將於1月27及28日共同主辦首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，參賽隊...

嘉縣5G創新基地「AI縣長」致詞 翁章梁讚嘆

嘉義縣政府在蒜頭糖廠5號倉庫成立首座以5G文化科技為主題的創新基地，縣長翁章梁昨天揭牌啟動，縣府指出，引進包括5G虛實共...

台南西門圓環 允機車直行

台南市區圓環多，動線常令遊客霧煞煞，其中西門路和民族路口的西門圓環，議員及居民反映機車須繞圓環外圈，盼「直接變成十字路口...

歸仁運動中心 智能地墊教健身

台南市政府與長榮大學合作成立歸仁全民運動中心，其中有智能健身房，具備智能運動地墊可提供互動式訓練，還能透過運動器材針對使...

布袋戲宗師黃海岱冥誕 其子黃逢時籲請守護台灣戲曲：見這一幕心都冷了

布袋戲一代宗師黃海岱今天124歲冥誕，緬懷會上黃海岱兒子也是前立委黃逢時有感而發，細說台灣戲劇的式微，指全國約有800團...

嘉義TPASS首日學生搶搭優惠 這路線爆量客滿搭不上車

今天是「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用，許多學生搶搭優惠通車，上午嘉義客運沄水到嘉義市路線傳出因爆量客滿，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。