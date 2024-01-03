嘉縣5G創新基地「AI縣長」致詞 翁章梁讚嘆

嘉義縣政府在蒜頭糖廠5號倉庫成立首座以5G文化科技為主題的創新基地，縣長翁章梁昨天揭牌啟動，縣府指出，引進包括5G虛實共演攝影、擴增實境軟硬體設備等，初期將用虛擬設備，協助觀光工廠、宮廟、商圈、旅宿產業轉型。

文觀局長徐佩鈴指出，文化科技創新基地已召募10多個新創團隊進駐，包括愛吠的狗、光時代、集仕多等在文化科技領域有實績的團隊，同時也引進聯合創新加速器、智坊創客等新創服務、創育機構進駐。

翁章梁、數位發展部數位產業署長呂正華、光禹國際董事長字維新等人到場參加開幕，由「AI縣長」致開場歡迎詞，讓翁讚嘆「科技太厲害了」。

翁章梁說，文化科技創新基地成立目的為「引資源、育人才、助轉型」，以微型文創園區、高山茶都、宮廟文化、觀光工廠等地方文化科技需求作為「前店」，文化科技創新基地就是嘉義轉型科技「加工廠」。

縣府去年向數位發展部申請地方文化特色整合5G應用與落地計畫而設創新基地，徐佩鈴也說，會成立顧問輔導團隊，提供產業轉型及新創培力更多協助及裝備。