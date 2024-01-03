台南西門圓環 允機車直行

台南市區圓環多，動線常令遊客霧煞煞，其中西門路和民族路口的西門圓環，議員及居民反映機車須繞圓環外圈，盼「直接變成十字路口」，且人行步道也窄；市議會昨天現勘，交通局表示，正規畫西門路、民族路機車過圓環可直行，春節前實施，但機慢車進入外環改為紅燈不能右轉。議員籲充分溝通、宣導，市府回應，有緩衝期約2個月。

交通局長王銘德說，今年國土署有人本交通經費補助，正規畫西門圓環交通環境改善，包含路肩內縮、設置停車彎、改善圓環內停車格外設計，以及鄰接道路改善等，希望徹底解決問題。

西門圓環緊鄰台南最熱鬧的赤崁、國華街、海安路商圈，市民及外地遊客多，車位一位難求，也因如此，西門圓環外圈有設停車格位，但緊鄰車格的人行步道狹窄，加上要進入圓環行穿線太接近路口，且行駛外環的機車紅燈可右轉，不利行人。

由於汽車通過西門圓環可直接直行、左右轉，就像一般路口，但機車須騎圓環外圈，多名市議員認為不必將機車分流，造成機車須兩次右轉，與直行行人衝突。

南市警局第二分局統計，去年西門路與民族路口共發生90件車禍，其中43件有人受傷、47件則是僅車輛受損，無死亡車禍。

市議員林依婷、陳怡珍、沈振東、周嘉韋、李宗霖、蔡宗豪等人會同交通局勘查，交通局長王銘德說，將取消圓環的西門路、民族路禁行機車，正規畫做標線、號誌，讓機車可雙向通行，不過只能直行及右轉，不能左轉，另，取消機慢車進入圓環時可紅燈右轉，將增設雙向行人早開時相。

五條港里長沈廉哲建議，未來應利用圓環內的小公園增加道路面積；赤崁里長陳永菁要求，規畫要考量在地屬性，顧及商家生意。王銘德回應，此為商業密集的地方，一定會兼顧商家的需求與考量。