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嘉縣首座5G主題創新基地開幕 首波將助地方產業轉型

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影

嘉義縣首座5G主題創新基地開幕了！縣長翁章梁今天在蒜頭糖廠5號倉庫參加啟動典禮，由「AI縣長」致開場歡迎詞，維妙維肖的模樣，讓翁章梁讚嘆科技太厲害了，館內引進5G虛實共演攝影、AR/VR/MR等設備，初期將協助觀光工廠、宮廟、商圈及旅宿產業轉型。

嘉義縣政府去年向數位發展部申請地方文化特色整合5G應用與落地計畫，在蒜頭糖廠成立首座以5G文化科技為主題創新基地，縣長翁章梁、數位發展部數位產業署署長呂正華、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、文觀局長徐佩鈴、光禹國際董事長字維新等人今到場參與。

翁章梁說，文化科技創新基地成立目的為「引資源、育人才、助轉型」，基地引進POC場域驗證相關設備，包括5G虛實共演攝影、AR/VR/MR軟硬體設備、5G測試及雲端環境，不只協助地方產業轉型，更能培養新創團隊，帶動地方創生環境，鼓勵青年「回嘉」創業。

文觀局長徐佩鈴說，基地初期將以虛擬攝影棚及設備，協助觀光工廠、宮廟、商圈及旅宿業者轉型，以產業需求帶動3D、AR/VR體驗、沉浸式數位展示、全息文化展演等數位發展，扶植更多新創業者，也會成立顧問輔導團隊，提供產業轉型及新創培力更多協助及裝備。

翁章梁也說，文化觀光是嘉義縣重要資產，將以微型文創園區、高山茶都、宮廟文化、觀光工廠等地方文化科技需求作為「前店」，帶動創新能量，新成立的文化科技創新基地就是嘉義轉型科技「加工廠」，要利用「前店後場」模式，帶動產業轉型及觀光發展。

文觀局長徐佩鈴表示，文化科技創新基地已召募10多家新創團隊進駐，包括愛吠的狗、光時代、集仕多、TOII GAMES等在文化科技領域已有實績的團隊，同時也引進聯合創新加速器、智坊創客等新創服務、創育機構進駐，盼藉由這些優秀的新創團隊、以大帶小培養在地新創團隊。

嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，引進5G虛實共演攝影等設備，已召募10多家新創團隊進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，引進5G虛實共演攝影等設備，已召募10多家新創團隊進駐。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（前排右二）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（前排右二）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右六）等人今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右六）等人今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右九）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，縣長翁章梁（右九）今天參加開幕典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，導入AR/VR/MR軟硬體設備，將協助產業轉型發展。記者魯永明／攝影
嘉義縣首座5G主題創新基地今天開幕，導入AR/VR/MR軟硬體設備，將協助產業轉型發展。記者魯永明／攝影

翁章梁 嘉義 5G

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