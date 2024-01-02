嘉義縣狀元茶競賽成績出爐 和成茶業吳瑛燦奪特等狀元

阿里山茶區去年初遇上乾旱，經過近一年休養，冬茶表現突出，參加阿里山狀元茶競賽獲評審一致肯定，最終由和成茶業吳瑛燦勇奪特等狀元，頭等獎則由瑞茗祥茶葉陳怡伶等4人獲得，嘉義縣長翁章梁與阿里山茶葉生產合作社理事主席林育丞今天頒獎給獲獎茶農。

林育丞說，今年參賽淘汰率僅29.85 %，「特等狀元獎」由和成茶業吳瑛璨贏得，頭等獎瑞茗祥茶葉陳怡伶等4名，5星獎為祥元茗茶有限公司盧瑞祥等12名，3星獎王仁利等30名。特等狀元獎外觀墨綠勻整，水色透亮，香氣鮮爽帶濃郁花香，建議售價一斤1萬2000元至6萬元、五星7000元、三星3600元。

林育丞也說，2023年冬季阿里山狀元茶競賽由23.5阿里山茶產業運銷合作社主辦，邀請茶改場黃正宗、簡靖華等專家擔任評審，以茶樣的外觀、水色、香氣及滋味進行審查，賽事採實名制，茶樣均經過檢測，獲獎的狀元茶都是來自阿里山茶區的優質茶農，全數符合國家安全標準。

翁章梁說，嘉義高山茶發展4、50年，獲得許多消費者認證，也累積相當高的知名度，山區各產區都已成立合作社，讓茶產業繼續茁壯，未來將出版關於嘉義地區茶產業的書籍，紀錄茶農的故事與品牌堅持，透過文字與影音紀錄將茶葉精神流傳後代。