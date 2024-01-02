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全台最大米鄉衛生所沒有醫師 逆境中拚出「金所獎」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉衛生所目前沒有醫師進駐，老年化的人口結構又面臨醫療及交通資源匱乏等影響，該所透過公私部門合作夥伴關係扭轉逆境；圖為到社區推動愛老配鏡。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣大埤鄉衛生所目前沒有醫師進駐，老年化的人口結構又面臨醫療及交通資源匱乏等影響，該所透過公私部門合作夥伴關係扭轉逆境；圖為到社區推動愛老配鏡。圖／雲林縣衛生局提供

雲林老年人口比例逾2成，多個鄉鎮都面臨人口老化及其所衍生的健康問題，其中大埤鄉衛生所目前更沒有醫師進駐，正面臨醫療及交通資源匱乏雙重影響，該所透過合作夥伴關係，推動飲食桌遊、愛老配鏡等服務拚轉型，克服過程中的不容易，獲頒全國「金所獎」，好消息傳回地方，全員上下喜出望外，衛生局將率隊一起北上參加113年全國保健會議受獎。

衛生局長曾春美說，雲林縣逐步邁入超高齡社會，不僅代表著人口結構的改變，也影響著疾病形態，尤其縣內多數老人是獨居或者「老老相依」，他們的需求不再只有醫療，預防及延緩失能、失能後的照護更是首要。

大埤鄉人口數約1萬8000人，其中7成以種稻為主，稻米總產量居全國之冠，堪稱全台最大米鄉，然而當地衛生所卻是醫療及交通資源缺乏之處，不僅目前沒有醫師，鄰近的醫療院所也不易抵達，單趟車程至少三十分鐘，對無法自理交通的長者而言，就醫成了一大難事。

「當真心渴望某件事物，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」大埤鄉衛生所為了解決困境，成立「樞紐小組」整合社區、公部門及鄰近醫療院所、職場等公私資源，分門別類以專案合作方式，擬定公共政策、打造支持環境等推動健康認知，強化社區行動，重新定位健康服務，藉以維持在地性，提升可近性，成功發揮最佳效能。

大埤鄉衛生所最早自2019年開始推動長者延緩失能及高齡友善城市計畫，依循渥太華健康促進五大行動綱領，做到公私協力共同參與，後又呼應中央公共衛生服務體系升級政策，從基層衛生所服務內容、對象及運作方式的改變中切入，做出因地制宜的調整。

曾春美今天報喜時說，大埤鄉衛生所力拚轉型，此次獲衛生福利部醫療資源缺乏地區全國佳作，得獎是實至名歸，地方同賀。

雲林縣大埤鄉衛生所目前沒有醫師進駐，老年化的人口結構又面臨醫療及交通資源匱乏等影響，該所透過公私部門合作夥伴關係扭轉逆境；圖為社區駐點肝病篩檢服務。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣大埤鄉衛生所目前沒有醫師進駐，老年化的人口結構又面臨醫療及交通資源匱乏等影響，該所透過公私部門合作夥伴關係扭轉逆境；圖為社區駐點肝病篩檢服務。圖／雲林縣衛生局提供

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