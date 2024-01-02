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雲林斗六人文公園區段徵收動土 2026年將成斗六綠都心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，開發面積17.88公頃，將興建社會住宅、停車場，兼具滯洪防災、公園綠地、商業發展等多元功能，預計2026年竣工，預料將成為斗六市的綠都心。

人文公園區段徵收工程總經費19.52億元，包含機關、公園、綠地、停車場(兼滯洪池使用)、道路、第一種住宅區、商業區、宗教專用區等用地，開發範圍以雲林路、明德路、大學路及中山路既有道路為邊界。

其中明德路、雲林路二段都市計畫寬度40公尺道路，因尚有部分未徵收開闢，經過整體開發拓寬後，將有效改善現況道路縮減的情形。

雲林縣府地政處表示，該區都市計畫內農地開發前每坪平均價格約15至18萬元，開發後將保留3.4849公頃的人文公園綠地，雲科大吃市將會在半年緩衝期內拆除整地（目前有10家店家營業中）。

雲林縣長張麗善說，人文公園區段徵收案緣起於地方希望保留向台糖承租的人文公園，當時她和前縣議員李建昇都為此向中央爭取。前立委許舒當時博也為此爭取延長租期。

議長黃凱、縣議員賴淑娞與蔡東富、斗六市長林聖爵等人都期待未來該區域能帶動斗六商業與觀光發展。

張麗善說，人文公園開發案將於2026年竣工，相關土地也會做標售，希望能夠達到整個開發的目的，促進地方的經濟繁榮。

縣府地政處長蘇瑞元說，人文公園區段徵收開發兼顧住宅區、商業區，可望發揮帶動地方繁榮的效果。

未來雲林縣政府會取得約2.5至3公頃的可供建築用地，地主配回土地大概也有7至8公頃左右的住宅及商業區，工程完工之後，預計在2026年中會進行土地標售。

雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，將保留部分人文公園，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，將保留部分人文公園，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程今天開工動土，預計2026年竣工。記者陳雅玲／攝影

雲林 區段徵收 斗六 張麗善 都市計畫

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