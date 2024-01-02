台南首座智能全民運動中心今啟用 開放2周免費試營運

台南市迎來首座導入智能健身房的全民運動中心，市府與長榮大學合作成立「歸仁全民運動中心」，將成為新豐地區民眾的運動基地，今正式揭牌啟用並免費試營運2周，鼓勵台南市民可利用時間，享受優質的運動健身場館。

歸仁全民運動中心是台南市第3座全民運動中心，市府與長榮大學合作，優化校內體育場館設施，將資源開放與社區共享。今正式揭牌啟用，台南市長黃偉哲、立委王定宇、長榮大學校長李泳龍及多位地方議員共同出席，揭牌後將由長榮大學老師帶領專業運動學生經營管理，即日起2周免費試運。

而此中心除擁有綜合體育館、飛輪教室、律動教室等，更是擁有智能健身房，是3個全民運動中心第1個具備智能運動設備的場館。智能健身房具備智能運動地墊，可提供互動式運動訓練，更有智慧化環狀運動設施，透過8台健身器材讓民眾使用，針對使用者的上下肢、軀幹等肌力開出一張健身「菜單」，讓民眾們藉著這張菜單，進行相對應的肌力訓練。

市府體育局表示，除歸仁全民運動中心，台南市還有「新市」、「南區」全民運動中心，新市運動中心2022年7月底啟用，截至去年底為止有20多萬人次；南區全民運動中心因場館設備較少，不過去年為止也有超過10萬人次前往運動。另麻豆全民運動中心將成為第4座，會運用台灣首府大學圖資大樓作為室內場館，目前已完成規畫正向體育署爭取補助，期盼明年能夠啟用。

體育局長陳良乾表示，除了全民運動中心外，目前更有新營、安南全民運動館進入工程階段，新營部分預計明年中完工、安南則是明年底完成，至於選址在忠孝運動公園的永康全民運動館，完成細部設計將上網招標；另外仁德全民運動館雖利用仁德運動公園育樂中心既有泳池設施整建，不過為能夠在明年全中運作為游泳競賽使用，今年年底前力拚完工。