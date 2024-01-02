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後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用 人力減半產能增加3倍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用，農業部代理部長陳駿季（中）、立委賴惠員等人與會。記者謝進盛／攝影
台南後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用，農業部代理部長陳駿季（中）、立委賴惠員等人與會。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區農會今上午辦理米香廚房暨綠能專車啟用，其中翻修改建米香廚房，購置半自動化米香設備，不僅人力可減半，產能加倍，產值增加3倍之多，農會開心的說，真的很有感。

立委賴惠員日前獲後壁農會反應，現有40坪大的米香廚房殘破設備老舊亟需汰換，且農會配合中央推動綠色照護點需要綠照專車，為載送行動不便長者至綠照站活動及上課，

農業部前部長陳吉仲勘查後同意補助500萬元，包括廚房整修380萬元、車輛120萬元，農業部代理部長陳駿季上任後延續整修與購車作業。

陳駿季、賴惠員、南市府農業局長李建裕、後壁區長陳玉惠、台南市農會總幹事吳嘉仁、市議員王宣貿、沈家鳳等人上午出席啟用儀式，會場更請來後壁國小三太子陣頭表演，不論肢體動作及神韻均到位，獲得與會者滿場掌聲。

陳駿季致詞時讚揚後壁農會將米食文化及綠照送餐成績讓外界刮目相看，還獲得農業部綠色場域特色獎，他苦笑說，賴惠員很用心也很會爭取經費，農業部政策有一貫性，答應農會的一定會落實完成。

完成簡單啟用儀式後，一行人參觀米香廚房，後壁農會總幹事林怡歆簡報時說，「米香廚房」，是農會發揮當地農產價值一大目標。希望透過半自動化設備的導入，讓米食產品「糙米香」製程更加便利。

她說，全新設計新包裝，讓農會糙米香形象更加鮮明，且新設備汰換更如虎添翼，原先需12名人力，可減至6人，且產能每天300包可拉高至600包，每月產值80萬元，可大幅增加至240萬元，不用一年就可回本。

農會總幹事林怡歆（右四）向陳駿季（右五）簡報米香製作流程。記者謝進盛／攝影
農會總幹事林怡歆（右四）向陳駿季（右五）簡報米香製作流程。記者謝進盛／攝影
現場等待機器切割的米香，流露懷舊風。記者謝進盛／攝影
現場等待機器切割的米香，流露懷舊風。記者謝進盛／攝影
台南後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用。記者謝進盛／攝影
台南後壁農會米香廚房暨綠照專車今啟用。記者謝進盛／攝影
農會總幹事林怡歆（右四）向陳駿季（右五）簡報米香製作流程。記者謝進盛／攝影
農會總幹事林怡歆（右四）向陳駿季（右五）簡報米香製作流程。記者謝進盛／攝影

農會 廚房 農業部 陳駿季 賴惠員

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