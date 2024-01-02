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台南永康老社區高低落差大水患多年 今年終於有望改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供
台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供

台南市永康區復國一路、復華一街多年來大雨就積淹水，市政府去年投入改善。市長黃偉哲今天視察改善工程，肯定施工團隊但也要求在雨季前完工。他表示，進度要超前更要如質完工，保障居民生活環境。立委林宜瑾及市議員林燕祝、林冠維、朱正軒、黃肇輝、楊中成、李鎮國等都到場關心。

市府獲國土管理署核定4540萬元補助去年10月開工，預計今年9月完工。目前主要施作工項為興國街高地截流溝，截流溝預計可於今年2月底前完工，可於汛期發揮高地分洪效益，降低復華一街低地側溝負擔，改善積淹水情形。

黃偉哲表示，感謝立委及議員支持，讓復國一路及復華一街的排水工程能獲得中央經費挹注及儘速通過墊付款，確保工程順利無延誤。該區是永康交通樞紐，在對交通影響最小前提採用新設箱涵改善，希望工程能在今年汛期發揮功效，保障民眾生命財產免受到淹水威脅，讓居住環境更加優化。

水利局說，該處因復華一街高地逕流量過大，且低地排水系統效率亦不佳，以致豪雨期間易造成積淹水。因此水利局採用復華一街高地截流、低地側溝斷面加大及復國一路新建雨水下水道等方案，多管齊下解決該地區長年以來積淹水問題。

台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供
台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供
台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供
台南永康老社區高低落差大，水患多年 難解，今年終於有望改善。圖／市政府提供
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淹水 水利局 黃偉哲 林宜瑾 林燕祝 黃肇輝

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