曾文溪以北到八掌溪間出海口廢棄物多 農藥罐居多令人擔憂

台南社大海廢監測小組日前發現曾文溪以北到八掌溪間河川出海口，有大量垃圾，以飲料瓶罐、破碎保麗龍、農藥罐等居多，令人擔心的是，農藥罐仍留有殘液，將危害環境，淨零口號下的廢棄資源是諷刺。環保局表示，將加強宣導農藥罐回收，以及透過海岸會議，請管理單位清理。

台南社大從2005年發起海廢監測，以及每月淨灘1次，也未因疫情或年節而停歇，今年邁入第19年，研究員晁瑞光說，因地形關係，目前曾文溪以南是海灘乾淨期，但曾文溪以北因東北季風影響，各溪流出海口以及海灘，卻見大堆漂來的垃圾，以飲料瓶罐、破碎保麗龍、農藥罐、合成橡膠再製發泡塑膠（EVA）居多。

這些再製發泡塑膠應都是漁民或蚵農當浮具用，部分是當地所丟棄或流失，部分是從外縣市漂來，而保麗龍多為碎塊，從外表看，已有多年。但最令人吃驚的是，農藥瓶罐很多，曾打開過，內有殘液，發出極刺激及難聞的化學味道，因農藥罐被公告指定回收有害廢棄物，且也規定使用完後仍應一定的水稀釋，顯然部分農民除沒遵守規定，而且使用後隨便一丟，當大雨來時，就會流入溝渠，進入溪流，進而流到出海口，最離譜還曾發現整罐沒用的農藥。這些農藥罐若破損，液體流出，勢必危害生態環境。

晁瑞光表示，政府口口聲聲淨零，但非境外海廢仍多，目前環境部也宣導，未來沒有廢棄物而是只有廢棄資源，但既然是資源卻還亂丟，小孩子淨灘時都會發出疑問，「老師，既然是資源怎麼還會亂丟？」也讓他們啞口無言，希望新的一年台南海岸會更乾淨。

台南市環保局清淨家園管理科長潘寶淑表示，市府定期召開海岸會議，環保局會提供空拍資料，由市府針對有廢棄物的海岸，請管理單位清理；另會反映農藥罐亂丟問題，促請相關單位協助宣導改善。環保局廢管科長鄭華安說，過去就與農會合作，加強農藥罐回收宣導，會再加大宣導的力道。