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雲林地層下陷增加 大埤鄉最嚴重

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣大埤鄉部分非灌區，長期抽取地下水，地層下陷面積擴大。記者陳雅玲 ／攝影
雲林縣大埤鄉部分非灌區，長期抽取地下水，地層下陷面積擴大。記者陳雅玲 ／攝影

經濟部水利署監測雲林縣地層下陷，發現去年雲林顯著下陷面積較前年略增，且全台稻作面積最大鄉鎮大埤鄉部分地區非灌區、長期抽地下水，近5年下陷面積及深度都惡化。對此，縣府表示，將提出大埤鄉非灌區灌溉水源改善工程，爭取中央專案經費，並建請農田水利署將該區納入擴大灌溉服務範圍。

根據水利署監測資料，雲林前年顯著下陷面積239.5平方公里、去年247.7平方公里，年下陷速度約7公分，土庫及元長水位仍有持續下降趨勢，枯水期間各監測站地下水位最大洩降約4至15公尺，其中又以大埤監測站洩降15公尺最嚴重。

縣府水利處長許宏博說，過去雲林地層下陷以高鐵沿線虎尾、土庫、元長、北港較嚴重，但近年大埤鄉地層下陷有惡化趨勢，主因為大埤鄉種稻面積近5千公頃，部分地區灌溉仰賴地表水或抽取地下水。

許宏博指出，已初步規畫，擬在北港溪高灘地設置調蓄池及臨時性滯水設施，透過貯蓄北港溪水源，新建給水管路供給非灌區農田使用，經費約3.32億元，將提報中央，並建議農業部擴大非灌區灌溉服務範圍。

縣長張麗善認為，極端氣候愈來愈嚴峻，農田水利署若未能綜合考量水資源供應量，地面水資源無法支持產業所需，農民勢必尋求抽取地下水。

地下水 雲林 水利署

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