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台南淨灘清大量海廢 農藥罐留殘液

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南社大去年淨灘，參與的孩童發現廢棄物中有許多農藥瓶罐，社大建議政府應加強宣導、落實回收。圖／台南社大提供
台南社大去年淨灘，參與的孩童發現廢棄物中有許多農藥瓶罐，社大建議政府應加強宣導、落實回收。圖／台南社大提供

非境外的海洋廢棄物仍相當多，台南社區大學海廢監測小組日前發現，曾文溪以北到八掌溪間河川出海口有大量垃圾，以飲料瓶罐、破碎保麗龍、農藥罐等居多，農藥罐更留有殘液；環保人士直言「淨零口號下的廢棄資源是諷刺」。對此，南市環保局表示，會加強宣導並請管理單位清理。

台南市環保局清淨家園管理科長潘寶淑說，市府定期開海岸會議，環保局會提供空拍資料，針對有廢棄物的海岸，市府會請管理單位清理。

台南社大2005年發起海廢監測，以及每月淨灘1次，邁入第19年。研究員晁瑞光說，因地形關係，目前曾文溪以南是海灘乾淨期，但曾文溪以北因東北季風影響，各溪流出海口以及海灘，卻見大堆漂來的垃圾，以飲料瓶罐、破碎保麗龍、農藥罐、合成橡膠再製發泡塑膠（EVA）居多。

根據社大分析，這些再製發泡塑膠應都是漁民或蚵農當浮具用，部分是當地所丟棄或流失，部分是從外縣市漂來，而保麗龍多為碎塊，從外表看，已有多年。

不過最令社大成員吃驚的是，農藥瓶罐很多，幾乎曾打開過、內有殘液，發出極刺激及難聞的化學味道，因農藥罐被公告指定回收有害廢棄物，也規定使用完後須用一定的水稀釋，顯然部分農民沒遵守規定且隨便一丟，當大雨來流入溝渠、溪流，進而流到出海口，農藥罐若破損，液體流出勢必危害生態環境。

晁瑞光指出，政府口口聲聲淨零，但非境外海廢仍多，目前環境部也宣導「未來沒有廢棄物而是只有廢棄資源」，但連孩童淨灘都會發出疑問「老師，既然是資源怎麼還會亂丟？」也讓他們啞口無言，希望新的一年台南海岸會更乾淨。

環保局廢管科長鄭華安回應，過去就與農會合作，加強宣導農藥罐回收，會再加大宣導的力道。

廢棄物 台南 保麗龍

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