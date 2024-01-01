新手爸媽迎接元旦寶寶 可領雲林縣府6萬元新生兒賀禮

雲林縣府為催生新生兒，推出「雲林萬寶龍」催生計畫，首胎生育津貼從1萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助3萬元，今天虎尾若瑟醫院報喜，截至傍晚已經迎接2名元旦寶寶，台大雲林分院也有1名元旦寶寶誕生。

雲林縣府為龍年、小龍年新生兒推出「雲林萬寶龍」催生計畫，補助每名新生兒3萬元生育津貼，再加3萬元坐月子補助、3大包尿布，第4胎以上補助10萬元、3萬元坐月子補助，縣長張麗善今天參加升旗典禮，不忘宣傳催生計畫。

若瑟醫院下午3時53分迎接第1個元旦寶寶，是名小男嬰，新手爸爸林先生說，這是家族中第1個孩子，長輩都很期待。

林先生說，他與妻子是虎尾人，結婚1年多，婚後不久就有了寶寶，原本預產期在1月10日，但上月出現多次宮縮情況，他一度以為寶寶可能提早報到，領不到縣長加碼的補助，不過到醫院檢查都被醫生請回家。

昨晚他和妻子在家跨年，還想說寶寶會不會元旦來報到「會不會這麼準」，沒想到妻子凌晨3點多就出現不適，早上6點到醫院，下午3時53分寶寶順利出生，體重2880公克，母子平安。

若瑟醫院表示，去年院內誕生2名元旦寶寶，今年截至下午已有1男1女元旦寶寶誕生，目前仍有產婦待產。台大雲林分院今天則有1名元旦寶寶誕生。