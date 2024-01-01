快訊

強震傷患湧進...日本石川醫院停電、人手不足 停車場急設臨時急診室

趙少康喊共識是「你吃牛排、我吃稀飯」 吳欣盈酸：乾脆吃buffet我買單

日本能登半島強震！半年前專家已警告 2年來超過300震

新手爸媽迎接元旦寶寶 可領雲林縣府6萬元新生兒賀禮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
新手爸爸林先生（左）與妻子吳小姐（右）今天迎接元旦寶寶誕生。圖／林先生提供
新手爸爸林先生（左）與妻子吳小姐（右）今天迎接元旦寶寶誕生。圖／林先生提供

雲林縣府為催生新生兒，推出「雲林萬寶龍」催生計畫，首胎生育津貼從1萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助3萬元，今天虎尾若瑟醫院報喜，截至傍晚已經迎接2名元旦寶寶，台大雲林分院也有1名元旦寶寶誕生。

雲林縣府為龍年、小龍年新生兒推出「雲林萬寶龍」催生計畫，補助每名新生兒3萬元生育津貼，再加3萬元坐月子補助、3大包尿布，第4胎以上補助10萬元、3萬元坐月子補助，縣長張麗善今天參加升旗典禮，不忘宣傳催生計畫。

若瑟醫院下午3時53分迎接第1個元旦寶寶，是名小男嬰，新手爸爸林先生說，這是家族中第1個孩子，長輩都很期待。

林先生說，他與妻子是虎尾人，結婚1年多，婚後不久就有了寶寶，原本預產期在1月10日，但上月出現多次宮縮情況，他一度以為寶寶可能提早報到，領不到縣長加碼的補助，不過到醫院檢查都被醫生請回家。

昨晚他和妻子在家跨年，還想說寶寶會不會元旦來報到「會不會這麼準」，沒想到妻子凌晨3點多就出現不適，早上6點到醫院，下午3時53分寶寶順利出生，體重2880公克，母子平安。

若瑟醫院表示，去年院內誕生2名元旦寶寶，今年截至下午已有1男1女元旦寶寶誕生，目前仍有產婦待產。台大雲林分院今天則有1名元旦寶寶誕生。

元旦 雲林

延伸閱讀

南桃園2醫院誕29元旦寶寶 同是元旦寶寶父：神奇緣分

童綜合醫院跨年迎接元旦寶寶 0點00分接生 37歲的她也生下女嬰

元旦寶寶來報到！ 竹市喜迎3位新生兒誕生

龍年拉升出生率？ 彰化今產下9名元旦寶寶

相關新聞

雲林去年地層下陷面積增加 全台最大稻鄉惡化…高鐵或受威脅

經濟部水利署監測雲林縣地層下陷，去年雲林顯著下陷面積247.7平方公里，較前年略增，全台面積最大稻作鄉鎮大埤鄉因部分地區...

新手爸媽迎接元旦寶寶 可領雲林縣府6萬元新生兒賀禮

雲林縣府為催生新生兒，推出「雲林萬寶龍」催生計畫，首胎生育津貼從1萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助...

阿里山公路沿途櫻花開 元旦連假吸遊客紛停車拍照

嘉義縣大阿里山山區又到了最美的季節，阿里山公路隙頂至十字路段沿途櫻花及梅花綻放，元旦連假吸遊客駐足；因海拔高低差異，山區...

車禍撞壞欄杆1個多月未修 嘉市府修復後將向肇事者求償

市民發現位於嘉義市自由路的自行車道欄杆損壞，1個多月來都沒有維修，隱藏危險，經了解是車禍事故，疑因尚未釐清肇責，因此還沒...

11名書法家現場揮毫 台南北門南鯤鯓代天府今寫春聯

再過1個多月就要過年，台南北門南鯤鯓代天府今天舉辦寫春聯活動，邀請11名書法家現場揮毫，排隊人潮絡繹不絕，共送出6000...

捐血五百CC有好禮還加碼烤雞 雲林民眾大排長龍

紫斑蝶國際同濟會每年元旦在雲林縣林內鄉公所前舉辦捐血活動，今年捐血送越光米、醬油、超商提貨券等，捐血500CC者再加贈大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。