雲林去年地層下陷面積增加 全台最大稻鄉惡化…高鐵或受威脅

經濟部水利署監測雲林縣地層下陷，去年雲林顯著下陷面積247.7平方公里，較前年略增，全台面積最大稻作鄉鎮大埤鄉因部分地區非灌區，僅能抽取地下水，近年下陷面積逐漸擴大，縣府提出大埤鄉非灌區灌溉水源改善工程，提報中央爭取專案經費，並建請農田水利署將該區納入擴大灌溉服務範圍。

根據水利署監測資料顯示，雲林縣去年顯著下陷面積為247.7平方公里，較前年239.5公里增加，年下陷速度約7公分，土庫及元長水位仍有持續下降趨勢，枯水期間各監測站地下水位最大洩降約4至15公尺，其中又以大埤監測站洩降15公尺最嚴重，為雲林縣近年地層下陷顯著的農業重點鄉鎮，

縣府水利處長許宏博表示，過去雲林縣地層下陷以高鐵沿線虎尾、土庫、元長及北港較為嚴重，但近年大埤鄉地層下陷有惡化趨勢，主因為大埤鄉為全台稻作面積最大鄉鎮，種植面積逾5千公頃，但部分地區非灌區，需仰賴地表水或抽取地下水灌溉，導致近5年地層下陷面積及深度都惡化。

為改善地層下陷，縣府已針對該區域取水灌溉進行初步規畫，擬在北港溪高灘地設置調蓄池及臨時性滯水設施，透過貯蓄北港溪水源，新建給水管路供給非灌區農田使用，經費約3.32億元，將向中央提報，並建議農業部農田水利署擴大非灌區灌溉服務範圍。

雲林縣長張麗善說，極端氣候越來越嚴峻，地面水資源無法支持產業所需，農田水利署如未能綜合考量水資源供應量，農民因耕作及生計所需，勢必尋求抽取地下水因應，導致地層下陷問題，對於行經的高鐵行車安全亦可能造成嚴重威脅。