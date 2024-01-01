聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南跨年晚會湧25萬人次！周興哲與金世玉合唱 粉絲盼兩人再合體
「2024台南好Young」跨年晚會今天凌晨1點結束，加上溪北跨晚，市府估計有25萬人次到場觀賞，尤其金世正與周興哲合唱「永不失聯的愛」更是掀起節目最高潮，許多歌迷仍意猶未盡，希望兩人能有再合作機會。
跨年倒數後更是迎接台南400的第一時刻，長達3分鐘絢麗的煙火秀，400發彩色煙火，融合台南400的巧思，粉絲直呼「跨年首選台南真沒錯」。
南市府指出，今年是疫情解封後首次辦理跨年，因此晚會現場設有美食攤商區，現場音樂加美食，宛如小小不夜城，大批在五堅情壓軸演唱長達1小時完成後，於凌晨1點半以後才陸續離場，儘管現場湧入約22萬人次，但黃偉哲市長已事先提醒民眾觀賞完演唱會，要發揮公德心順手帶走垃圾，雖然現場仍有不少垃圾，但在工作人員清理下凌晨2點20分即完成，環保局接續出動清潔人員協助掃街，讓市民在元旦一早即感受到整潔的市容，迎接嶄新的一年。
南市府新聞及國際關係處表示，永華市政中心跨年晚會，警察局共出動警力124名及義交30人，共同努力讓凌晨1點40分周邊交通恢復順暢，活動現場最後一班接駁車，於凌晨1點45分輸運最後離開民眾，結束接駁任務。
另外，縣市合併𢓭首度跨年雙現場，在原縣區行政中心南𤅀綠都心公園舉辦的跨年晚會，15組歌手輪番獻唱，也在凌晨零時10分許結束，吸引3萬人次參與，活動場地也迅速在30分鐘內清理完畢，恢復原狀，市府感謝所有粉絲及市民朋友的配合讓活動安全圓滿結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言