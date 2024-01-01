黃偉哲：世局在變不能不變應萬變 仍要加強與大陸的關係

今天元旦，台南市長黃偉哲表示，光電不是不好，而是過程中有人謀不臧，未來應把人為操控降至最低，希望選後大家理性來討論；針對區域安全的兩岸關係，他認為世局在變，不能不變應萬變，還是要加強與大陸的關係，並應在友好國家幫忙台灣防衛的關係上加強。

黃偉哲表示，市府團隊沒有100分就會被檢討，但問題是有些是莫須有，譬如光電就被汙名化，有人一面說缺電，一面又說光電不好；但光電不是不好，而是發展光電的過程中，有人謀不臧的情形，兩者卻被混為一談。

黃偉哲說，國家發展需要能源，特別是綠電，台南在各縣市的能源自給率是低的，用電100度只有25%至26%是自己發電，那憑什麼別的縣市要發電給你用，「別人用肺發電，我們用愛發電嗎？」，因此，很多似是而非的問題，希望能隨著選舉結束恢復理性探討。

黃偉哲表示，不管是非核家園、綠色能源，或是其他能源，都是需要的，但去年聯合國氣候變遷公約締約國會議結論，乾淨能源發展還要更多，且訂下3倍的目標，我們是否能做到？因為我們沒有那麼多土地，但我們能做的，一定會盡一切努力去做；其中過程就要確保公開透明，把人為操控因素降到最低，也是我們要去做的。

針對兩岸關係，黃偉哲說，區域安全很重要，這次總統選舉電視辯論會，大家都提到蔡英文路線，既然蔡英文路線是好的，就要延續下去。在大國博弈過程中，台灣和中國、美國要採取怎樣的關係？新的執政團隊應該要有新的且好好去思考，既然延續蔡英文路線，但世界局勢在變，我們能以「不變應萬變」？我們還是必須時時刻刻去檢討，因此，對於中國大陸、美國以及其他友好國家，還是需要在一些關係上做加強，尤其是在能夠幫忙台灣自我防衛的關係上做加強。