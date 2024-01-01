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2024阿里山迎曙光！玉山群峯頂雲海內微露金光 湧遊客拍攝

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導
2024年阿里山第一道曙光，清晨7點3分日出從玉山群峯頂雲海內露出微微金光，雖未放晴出大景，但絲毫不減民眾拍攝熱情。記者呂慧瑜／攝影
2024年阿里山第一道曙光，清晨7點3分日出從玉山群峯頂雲海內露出微微金光，雖未放晴出大景，但絲毫不減民眾拍攝熱情。記者呂慧瑜／攝影

2024年阿里山第一道曙光，清晨7點3分玉山群峯頂雲層厚，日出從雲海內露出微微金光，雖未放晴出大景，絲毫不減民眾熱情，仍有許多人拿起手機拍攝山脈雲海美景，雖撲空但民眾都說，沒關係，明年能再來；配合樂團大合演「歡樂頌」，炒熱現場氣氛帶來迎新的一年活力。 」

邁入第22年的阿里山日出印象音樂會，凌晨5點半在6度低溫中登場，聽著國際級的樂興之時管絃樂團、十鼓擊樂團以及尋人啟事阿卡貝拉共演，遊客在欣賞樂音的過程，看見今年第一道曙光。

阿里山日出印象音樂會從2002年開辦至今邁入第21年，凌晨5點半天色未亮，往祝山觀日平台步道就已是滿滿人潮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、AIT高雄分處處長張子霖、泰國駐台代理大使馬化欣等貴賓與近千名遊客在樂團「三聲齊響」大合演「歡樂頌」迎接曙光。

嘉縣府表示，今年由謝十老師率領的十鼓擊樂團、第8度來到阿里山日出印象音樂會的樂興之時管絃樂團，以及尋人啟事阿卡貝拉陪大家一起迎接新年第一道曙光。

翁章梁表示，今年舞台改了方向，讓大家更好看到今年日出，感受阿里山新年第一道曙光後，大家記得順遊奮起湖老街、走訪大凍山步道森林浴、到石棹、隙頂品茗購茶，亦可尋訪8大特色鄒族部落或優遊吧斯－鄒族文化部落園區，別忘了記得品嘗嘉義阿里山高山茶及咖啡，絕對讓您回味再三、不虛此行。

文觀局長徐佩鈴溫馨提醒，駕車或騎車，請務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，下山途中不彷停下腳步，喝一杯阿里山高山茶、咖啡提神，沿路體驗特有小吃、鄒族風味餐及苦茶油雞等美食，吃飽再返程，平安回家才是最美的旅程。

2024阿里山日出印象音樂會凌晨5點半天色未亮，祝山觀日平台已是滿滿看曙光人潮。記者呂慧瑜／攝影
2024阿里山日出印象音樂會凌晨5點半天色未亮，祝山觀日平台已是滿滿看曙光人潮。記者呂慧瑜／攝影
2024年阿里山第一道曙光，清晨7點3分日出從玉山群峯頂雲海內露出微微金光，雖未放晴出大景，但絲毫不減民眾拍攝熱情。記者呂慧瑜／攝影
2024年阿里山第一道曙光，清晨7點3分日出從玉山群峯頂雲海內露出微微金光，雖未放晴出大景，但絲毫不減民眾拍攝熱情。記者呂慧瑜／攝影
觀日出遊客們從阿里山車站搭小火車上山到祝山車站，車廂玻璃滿是人潮霧氣。圖／嘉義縣政府提供
觀日出遊客們從阿里山車站搭小火車上山到祝山車站，車廂玻璃滿是人潮霧氣。圖／嘉義縣政府提供
2024阿里山日出印象音樂會凌晨5點半天色未亮，祝山觀日平台已是滿滿看曙光人潮。記者呂慧瑜／攝影
2024阿里山日出印象音樂會凌晨5點半天色未亮，祝山觀日平台已是滿滿看曙光人潮。記者呂慧瑜／攝影

阿里山 看日出

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