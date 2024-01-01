嘉市跨年6萬人擠爆場內外 演唱會嗨翻天 夜市沙丁魚

嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，連續9.5小時不間斷，場外還有美食市集、特色胖卡等，市府統計跨年湧入6萬人潮。跨年晚會共有21組藝人演出，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「2024新年快樂！」達到最高潮。而場外復刻體育館夜市盛況，擠得有如沙丁魚般，每家攤商前滿是排隊民眾，還有攤商早早賣光收攤。

市長黃敏惠表示，今年跨年晚會主題為「幸福嘉義，讓愛＋1」，希望迎接2024年的每一位市民在身邊都有最愛的家人陪伴。