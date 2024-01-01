嘉市跨年6萬人擠爆場內外 演唱會嗨翻天 夜市沙丁魚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市跨年體育場內外人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市跨年體育場內外人潮。圖／嘉義市政府提供

嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，連續9.5小時不間斷，場外還有美食市集、特色胖卡等，市府統計跨年湧入6萬人潮。跨年晚會共有21組藝人演出，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「2024新年快樂！」達到最高潮。而場外復刻體育館夜市盛況，擠得有如沙丁魚般，每家攤商前滿是排隊民眾，還有攤商早早賣光收攤。

市長黃敏惠表示，今年跨年晚會主題為「幸福嘉義，讓愛＋1」，希望迎接2024年的每一位市民在身邊都有最愛的家人陪伴。

文化局表示，今年跨年活動節目的21組超強卡司，由知名主持人巴鈺搭檔優質清新藝人夏和熙搭檔主持，最Grooving搖滾的冰球樂團開場演出、KKBOX年度百大風雲歌手–陳華、金曲入圍台語女歌手Super MA MA–郭婷筠、電台排行榜冠軍EP–王燦、優質男歌手-呂植宇、譽為國民暖嗓的創作歌手–黃奕儒、嘉義在地人氣嘻哈歌手–ACE等歌手，跨年倒數時刻由情歌天后丁噹與黃市長陪著大家一起迎接2024，壓軸演出安排最殺男子團體–原子少年VERA畫下完美的句點。

嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「2024新年快樂！」達到最高潮。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「2024新年快樂！」達到最高潮。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年體育場外夜市有如沙丁魚般。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年體育場外夜市有如沙丁魚般。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年會場嗨翻天。記者李宗祐／攝影

跨年晚會 嘉義 體育

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