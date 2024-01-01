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超炫！劍湖山888秒摩天輪煙火秀+無人機

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影

在屏息倒數15秒的劍湖山世界夜空中，瞬間絢爛煙花齊發，巨大音響加雷射，全場爆滿的觀眾驚呼歡叫，迎接最特別的2024，火光從四面八方而來，888秒的摩天輪高空煙火秀，果然令人嘆為觀止，觀眾說，他們等了18小時後的這一刻，終能等到幸福2024，太美了。

雲林縣劍湖山世界跨年狂歡的時刻！驚呼加尖叫，綵麗的煙花劃過夜空，今晚的劍湖山格外絢麗，逾萬名觀眾都捨不得移動腳步，在煙花結束，感動依在。

劍湖山世界跨年夜，熱力四放，數千人從中午就上山佔位置，許多人開來露營車守候，度過一個很特別的跨年夜，跨年晚會晚間8點在幸福摩天輪前盛大展開，主持人蔡昌憲、DJ童童帶動氣氛，蔡多多、Miusa、SOUL BEATS、榕幫、Yappy、翊庭、KIRE、采子、徐暐翔、163 braces、李晉瑋、未來少女－紫月光等歌手馬拉松接力唱不停。

距離倒數6分鐘，400台無人機璀璨升空，為摩天輪跨年煙火拉開序幕，夜空中機隊變換隊形，時而巴黎鐵塔，時而自由女神，帶領大家神遊世界，最後出現愛之味的產品特色，引領全場歡笑，當摩天輪隊形出現就開始倒數。

「54321」精彩的時刻來到， 劍湖山世界董事長游義賢和雲林縣長張麗善帶領全場倒數，瞬間888秒的跨年煙火大秀隨之升空，機隊加煙火，凝聚所有人視覺，手機拍沒停就為捕捉最即時的美，千變萬化、繽紛震撼，體驗了摩天輪煙火秀的魅力。

劍湖山世界經理張華紋表示，三天連假推出當日壽星憑證購票只要1元的超殺優惠，今年並與kkday合作推出「愛遊劍湖山世界」好禮獎不完抽獎活動，即日起至今年4月7日，凡在劍湖山世界主題樂園現場購買450元以上的票種或渡假大飯店、樂園等指定餐飲賣店消費滿450元就送摸彩券一張，有機會獲韓國雙人來回機票、劍湖山渡假大飯店住宿券、主題樂園年票等好禮，機不可失。

劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影
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劍湖山世界摩天輪煙火秀加無人機，震撼又美麗。記者蔡維斌／攝影
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大批民眾席地而坐觀當歌舞等候跨年。記者蔡維斌／攝影
大批民眾席地而坐觀當歌舞等候跨年。記者蔡維斌／攝影
機隊變換隊形，處處驚艷。記者蔡維斌／攝影
機隊變換隊形，處處驚艷。記者蔡維斌／攝影
機隊變換隊形，處處驚艷。記者蔡維斌／攝影
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劍湖山世界 跨年晚會 觀眾

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