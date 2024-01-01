台南跨年夜以鐘聲迎台南400 逾400寺廟同步敲鐘祈福

為迎接「台南400」，台南市政府結合民間團體串聯超過400間廟宇、教(會)堂，並與日本金澤市石浦神社跨海連線，31日晚間11點15分一同敲鐘祈福。市長黃偉哲也到安平貢噶寺，與開基玉皇宮主委涂大松、台灣天主教主教林吉男、台南佛教會理事長旻慧以及貢噶寺主委李明威，一同敲鐘祈福，讓鐘聲從台南出發，飄揚全台灣，遠播國際世界各地。

黃偉哲表示，台南是宗教之都，邀請各宗教團體共同以400敲鐘來祈福，也象徵台南邁入城市重要的時代里程碑。他說，宗教場所是在地居民彼此情感交流、凝聚向心力的信仰中心，在迎接2024新年的第一刻，大家手持鐘槌輪流敲鐘祈福，讓鐘聲代替爆竹煙火，一起創造台南獨特的跨年儀式。

黃偉哲也肯定各宗教團體自主發起，積極推動宗教優質化，2024年是台南400年，在這個歷史時刻，希望大家能與市府團隊攜手努力，將眾神之都台南推上世界舞台，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

今日參與響應的宗教團體，除了400家在地宮廟以外，日本金澤市石浦神社也跨國連線響應，於日本時間1月1日0時15分，與台灣同步敲響太鼓，透過網路同步向世界各國傳達祝福；石浦神社每年吸引數萬人參與跨年敲鐘祈福，敲響108聲為消除人們的煩惱，迎向更美好的一年。這次的連線帶著愛與感恩的心，共同為世界敲下鐘聲，突破地域的限制，讓鐘聲的祝福得以降臨到每塊土地，祈願台南與金澤持續深化友好，實現「一起台南、世界交陪」。

民政局表示，台南市為文化首都，宗教文化更是台南400歷史的重要環節。宗教信仰隨著先民來到台南深根發展，形成各種科儀祭典的多樣性和豐富樣貌；目前民政局正積極籌辦台南400宗教歷史巡禮計畫，邀請各宗教團體參與，期盼在2024年也能展現精彩的宗教400盛況。