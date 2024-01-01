台南跨年晚會大驚喜 金世正與周興哲合唱「永不失聯的愛」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
因韓劇「社內相親」爆紅的女主角金世正，今天台南好YOUNG跨年晚會上與周興哲「永不失聯的愛」。圖／下載直播畫面
因韓劇「社內相親」爆紅的女主角金世正，今天台南好YOUNG跨年晚會上與周興哲「永不失聯的愛」。圖／下載直播畫面

因韓劇「社內相親」爆紅的女主角金世正，有GOD世正的美譽，除了長相甜美又會演戲外，還超會唱歌，曾在IG公開翻唱周興哲「永不失聯的愛」，獲得廣大好評，周興哲當時還轉發限動分享。今天台南好YOUNG跨年晚會上演女神與天王的實體合作，「歌迷直呼耳朵要懷孕了，實在太幸福。」

黃偉哲今天曾神秘透露，在接近午夜時，匯給歌迷一個驚喜，相信大家都會喜歡。大家都在猜，是什麼驚喜，就在晚間11點多，驚喜出現了，當周興哲唱到最後一首「永不失聯的愛」，金世正出現，並與周興哲同台演唱，引起歌迷連聲尖叫，周興哲說非常榮幸她演唱自己的歌曲，金世正則回應說，「這次與周興哲合作演唱，是一個很棒很有趣的經驗。」

金世正曾在個人官方IG公布了一段她練習翻唱周興哲的「永不失聯的愛」短影音，標準的中文及濃厚的演唱情感，讓許多歌迷驚艷，之後周興哲不僅發動分享，還用韓文標註「好好聽」。雙方過去在網路以歌曲交流，今晚成真，搬上台南跨年晚會，讓現場歌迷在驚喜中，沉醉在迷人歌聲中。

因韓劇「社內相親」爆紅的女主角金世正，今天台南好YOUNG跨年晚會上與周興哲「永不失聯的愛」。圖／台南市政府提供
因韓劇「社內相親」爆紅的女主角金世正，今天台南好YOUNG跨年晚會上與周興哲「永不失聯的愛」。圖／台南市政府提供

驚喜 跨年晚會 台南

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