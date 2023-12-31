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超high！台南縣市合併後新營首辦跨年演唱會 商家笑：好久沒這麼熱鬧

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影／氣氛超high！台南縣市合併後首度在新營辦跨年演唱會 商家笑：好久沒這麼熱鬧了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年，吸引許多學子來參與。記者謝進盛／攝影
台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年，吸引許多學子來參與。記者謝進盛／攝影

台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園與永華行政中心同步辦理跨年活動，也是南縣市合併後首度在新營辦大型跨年，吸引大批熱情鄉親湧入，現場氣氛high翻天，不少商家也笑說，好久沒有這樣熱鬧了，盼明年繼續下去。

演唱會晚間7點開場，安排南天有線電視實況轉播，主持人丹尼斯、惠蕙搭檔展現好默契，邀請歌手艾怡良、陳建瑋、婁峻碩等人在台南新營跨年，還有康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團等歌手、樂團演出。

會場湧入許多熱情鄉親，還有住六甲區學子昨天就來占位子，台下熱情粉絲不時發出尖叫、安可聲不斷。

市長黃偉哲晚上由市議員蔡育輝、沈家鳳、警察局長廖宗山等人陪同，在開場前趕來，黃偉哲表示，這是南縣市合併13年來，首度在大新營地區辦理跨年演唱會，也呼籲鄉親活動結束後能順手將垃圾帶走，減輕清潔人員負擔，他說，明年台南400將有一系列活動，例如蘭展、台灣燈會…等，歡迎大家屆時一同來台南，白天賞花，晚上賞燈，領略不一樣的台南之美。

黃偉哲也詢問台下的鄉親明年是否要繼續舉辦，許多學生高喊「要！」主持人笑稱要大家去黃偉哲市長臉書敲碗，許多鄉親笑說，「明年還要！」眾人沉浸在音樂中，度過難忘跨年夜。

台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年，吸引許多學子來參與。記者謝進盛／攝影
台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年，吸引許多學子來參與。記者謝進盛／攝影
台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年演唱，圖為演出的六庫樂團。記者謝進盛／攝影
台南市政府今晚在新營南瀛綠都心公園辦理跨年活動，也是南縣市合併13年來首度在新營辦大型跨年演唱，圖為演出的六庫樂團。記者謝進盛／攝影
南縣市合併後首辦新營跨年演唱會，氣氛high翻天，主持人丹尼斯（左）、惠蕙搭檔展現好默契。記者謝進盛／攝影
南縣市合併後首辦新營跨年演唱會，氣氛high翻天，主持人丹尼斯（左）、惠蕙搭檔展現好默契。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右三）、市議員蔡育輝（右二）、市議員沈家鳳（右四）出席跨年演唱會活動。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右三）、市議員蔡育輝（右二）、市議員沈家鳳（右四）出席跨年演唱會活動。記者謝進盛／攝影

跨年 台南 黃偉哲 縣市合併

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