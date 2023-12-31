快訊

「統一是歷史必然」 寄語2024年 習近平：這一年步伐走得很有力量

金融業做錯什麼金管會最兇？ 這件事被開出史上大罰單

行駛國道遇跨年煙火秀勿放慢車速觀賞 最高挨罰6000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南跨年晚會愈晚愈熱鬧 預估湧入18萬人潮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光。記者鄭惠仁／攝影
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光。記者鄭惠仁／攝影

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光，在勁歌熱舞中就讓現場嗨起來，其中成員鄭衣秦是台南人，許多同學、親友都來觀賞，台下歡呼聲四起，她說，以前都是台下看表演，這次能站在市府前舞台和大家一起跨年，很特別也很興奮。

在永華市政中心西側廣場的跨年晚會6點開唱，還沒開唱前，廣場前半段場地已擠滿數萬人潮，後半段的場地，陸續有民眾進入，有人鋪上野餐墊，朋友間悠閒聊天，等待開場，而西側廣場旁則是攤販市集，好吃的應有盡有，吸引上千人潮享用美食。

6點開唱後，人潮愈來愈多，已吸引數萬人潮，民眾、粉絲在絢爛燈光下跟著歌聲、節奏擺動，也讓跨年晚會一開始就嗨得很。先出場的是未來少女-紫月光，勁歌熱舞3首歌曲後，接著是蔡黃汝、閻奕格、源少年，愈晚愈精彩也愈熱鬧。

台南市政府新聞及國際關係處表示，今年跨年演唱卡司豪華，昨晚綵排即吸引大批歌迷及市民圍觀，現場氣氛熱烈有如小型演唱會，今晚估計將湧入18萬人。

今晚在永華市政中心西側廣場跨年晚會演出的歌手有金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF（S）五堅情（賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉）、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在粉絲期盼中登場，剛開始就湧入數萬人。記者鄭惠仁／攝影
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在粉絲期盼中登場，剛開始就湧入數萬人。記者鄭惠仁／攝影
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光。記者鄭惠仁／攝影
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光。記者鄭惠仁／攝影

跨年晚會 台南

延伸閱讀

南韓嘻哈女王JESSI引爆人潮 台中市跨年晚會盧秀燕「省話」引關注

台南瘋跨年！近千歌迷烈日撐傘看彩排 跨年派對提前啟動

影／日本卡莉怪妞、韓國女神金世正台南跨年 有「特別」演出

VERIVERY收到黃偉哲大禮 金世正當場開口：我也要

相關新聞

台南跨年晚會愈晚愈熱鬧 預估湧入18萬人潮

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光，在勁歌熱舞中就讓現場嗨起來，其中...

台南瘋跨年！近千歌迷烈日撐傘看彩排 跨年派對提前啟動

台南瘋跨年，跨年晚會今晚6時在永華市政中心登場，但許多民眾等不及，中午時分多組藝人彩排時，台下就已聚集近千歌迷頂著太陽、...

NGO守護台南1600公頃鹽灘地 防光電進入及偷倒廢棄物

台灣濕地保護聯盟等6個非營利組織為守護台南鹽灘地，不讓光電進入，成立七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟，認養1600多公頃國有鹽...

嘉義市新湖美夜市1月6日試營運 每周有3天營業

嘉義市湖美夜市年底獲市府核通過，業者決定於明年1月6日試營運，並維持每周三、五、六營業。另嘉義市政府今晚於體育場跨年晚會...

嘉義市親水路地磚鬆動行車危險 明年保固期後再議改舖AC

嘉義市親水路於慈玄宮前舖設2段地磚路面，近來被里民詬病地磚鬆動，造成行車危險，希望改舖AC路面；原管轄機關第五河川分署表...

台南跨晚日韓雙女神登台 周興哲、艾怡良獻唱

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，市長黃偉哲說，今年卡司陣容堅強，不僅有台灣人氣歌手，還有外籍藝人，包含被稱為「日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。