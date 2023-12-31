台南跨年晚會愈晚愈熱鬧 預估湧入18萬人潮

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，在數萬粉絲期盼中登場，一上場的是未來少女-紫月光，在勁歌熱舞中就讓現場嗨起來，其中成員鄭衣秦是台南人，許多同學、親友都來觀賞，台下歡呼聲四起，她說，以前都是台下看表演，這次能站在市府前舞台和大家一起跨年，很特別也很興奮。

在永華市政中心西側廣場的跨年晚會6點開唱，還沒開唱前，廣場前半段場地已擠滿數萬人潮，後半段的場地，陸續有民眾進入，有人鋪上野餐墊，朋友間悠閒聊天，等待開場，而西側廣場旁則是攤販市集，好吃的應有盡有，吸引上千人潮享用美食。

6點開唱後，人潮愈來愈多，已吸引數萬人潮，民眾、粉絲在絢爛燈光下跟著歌聲、節奏擺動，也讓跨年晚會一開始就嗨得很。先出場的是未來少女-紫月光，勁歌熱舞3首歌曲後，接著是蔡黃汝、閻奕格、源少年，愈晚愈精彩也愈熱鬧。

台南市政府新聞及國際關係處表示，今年跨年演唱卡司豪華，昨晚綵排即吸引大批歌迷及市民圍觀，現場氣氛熱烈有如小型演唱會，今晚估計將湧入18萬人。