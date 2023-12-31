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台南跨晚日韓雙女神登台 周興哲、艾怡良獻唱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，昨晚彩排就吸引人潮。圖／台南市政府提供
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，昨晚彩排就吸引人潮。圖／台南市政府提供

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，市長黃偉哲說，今年卡司陣容堅強，不僅有台灣人氣歌手，還有外籍藝人，包含被稱為「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等；其中持修首次參加跨年演唱就獻給台南，而且金世正、周興哲更預告有精彩神秘演出，保證全台唯一。

台南市政府新聞及國際關係處表示，今年跨年演唱卡司豪華，昨晚綵排即吸引大批歌迷及市民圍觀，現場氣氛熱烈有如小型演唱會。今晚估計將湧入18萬人，市警局特別增派警力強化治安、交通、防踩踏等勤務，同時活動前出動防爆犬，及派員持金屬探測器實施場檢，確保安全滴水不漏。

黃偉哲也提醒參加跨年晚會的民眾，要做好保暖措施，並攜帶雨衣型雨具，以免天氣影響跨年歡樂的心情。民眾也可選擇在家線上收看，電視頻道有TVBS歡樂台( 42台)、中華電信MOD/中華電信Hami Video，網路部分TVBS NEWS YT頻道、台南Today臉書、市長黃偉哲臉書都有直播。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

●台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。

●南瀛跨年晚會

12/31晚上19：00-00：00

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

官方網站：https://tainanyoung.com.tw /

粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec /

台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，昨晚彩排就吸引人潮。圖／台南市政府提供
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，昨晚彩排就吸引人潮。圖／台南市政府提供
台南好YOUNG跨年晚會今晚6點登場，昨晚彩排就吸引人潮。圖／台南市政府提供
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跨年晚會 台南 黃偉哲

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