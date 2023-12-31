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台南逾9萬就業人口區域 卻是選舉活動禁區原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
投票日近，南科園區維持多年來「禁區」傳統，謝絕相關競選活動。記者謝進盛／攝影
投票日近，南科園區維持多年來「禁區」傳統，謝絕相關競選活動。記者謝進盛／攝影

選戰進入倒數，選情日來有加溫趨勢，逾9萬就業人口的南部科學園區從業人員支持動向牽動選情消長。不過南科從20多年前掛牌，即明文規定謝絕各黨派相關選戰活動，迄今維持「淨空」，多年來已成慣例。

南科近年來高速發展，今年營業額更超越竹科，在竹科、中科、南科三大科學園區中成為「一哥」，園區從業人員逾9.2萬人，選戰支持動向，各方候選人都不敢輕忽。

不過，雖然各方候選人陣營設法爭取支持，但南科管理局從1995年核可設立，園區比照學校，謝絕任何候選人陣營競選車輛宣傳，，園區各道路，更是禁止懸掛競選看板、旗幟。

「不遵守規定，恐怕適得其反。」南科管理局說，園區從業人員素質相當高，對於支持對象自主性高，且更無法忍受任何黨派、陣營候選人破壞園區多年來的「默契」，也因此各候選人都知悉後也會配合，管理局的態度就是維持行政中立，未來也會貫徹下去。

南科 行政中立 競選看板

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