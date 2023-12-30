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元旦連假台南訂房率逾9成 跨年夜這裡有400秒百萬煙火

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
龍崎光節空山祭將持續到明年2月。圖／台南市觀旅局提供
龍崎光節空山祭將持續到明年2月。圖／台南市觀旅局提供

跨年連假首日台南迎來遊客，觀旅局統計，今天上午，市區熱門景點如南紡購物中心、安平老街、國華海安商圈及小西門商圈一早有2.6萬人次，充滿歷史氛圍的赤崁樓及孔廟文化園區也有9千人次，各景點都迎來了眾多遊客，市府 表示，因跨年超強的卡司吸引粉絲湧入，許多追星族都提早到台南玩一天然後住下來，連假前2天的訂房率早就超過9成，市區住宿更是一房難求。

市長黃偉哲表示，跨年連假舉辦多項活動要與市民朋友一起狂歡，「2024龍崎光節空山祭」，今年以龍火餘燼為主題，將持續到明年2月18日為今年燈會系列活動展開序幕；南紡購物中心舉辦「小人類543跨年市集」，有多家木作、花藝、特色古著及寵物用品等特色攤位，以及歌手表演；在小西門商圈3天連假都有文創市集、魔術、舞蹈及高中儀隊的表演。

跨年夜，台南更有多場煙火秀接力演出，福爾摩沙遊艇酒店將於跨年夜8點30分施放舉辦5分鐘煙火秀；永華市政中心及南瀛綠都心公園的兩場跨年演唱會，也準備精彩的煙火秀；另外在南科贊美酒店不僅能免費入場草地派對市集，也有酒吧暢飲，最後400秒的百萬煙火更是讓人引頸期盼，提醒想歡慶跨年共襄盛舉的遊客把握時間不要錯過。

台南市區赤崁樓一早就有許多遊客參觀。圖／台南市觀旅局提供
台南市區赤崁樓一早就有許多遊客參觀。圖／台南市觀旅局提供

跨年 連假 台南

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