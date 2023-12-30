日本時尚流行教主卡莉怪妞獨家台南跨年 已有帳棚卡位

台南好young耶誕跨年系列活動明天晚上將迎來最高潮「跨年倒數演唱會」，日本時尚流行教主卡莉怪妞昨天抵達台南，立即享用台南著名溫體牛肉火鍋及珍珠奶茶，晚間也前往武聖夜市體驗夜市文化與美食，玩得非常開心。

台南市政府宣布跨年夜超狂卡司名單後，包括卡莉怪妞及韓國全能女神金世正等，立即引來大批民眾前往排隊，市府祭出公告只允許前一日排隊，昨天晚上即有民眾在現場搭帳棚過夜，今天凌晨開放排隊後搶佔舞台前最佳觀賞位置。

主辦單位新聞及國際關係處表示，用紙板佔位除了會造成環境髒亂，另外也會有公平性問題，所以已經在西側草皮現場張貼公告，民眾必須到場親自排隊，也將不定時執行清場作業，並將移走現場佔位物品並不負責保管，請民眾務必遵守規定。

市府也提醒，根據氣象預報，明晚跨年仍有低溫，請粉絲們做好保暖工作，健康的快樂地享受跨年晚會。

卡莉怪妞昨天抵達台南，市長黃偉哲特地在台南著名溫體牛肉火鍋店設宴款待，她也立即在個人IG放上享用台南著名溫體牛肉火鍋及珍珠奶茶的照片，引來網友熱議發問「在台南吃溫體牛是不是很懂吃?」卡莉怪妞昨晚也前往武聖夜市，玩了海盜船、射飛鏢、套圈圈等遊戲，並且套中一個獎品，讓她感到非常開心，充分體驗台南的夜市文化氛圍。

市府今天下午將為卡莉怪妞等舉辦媒體見面會，黃偉哲將介紹台南更多的特色美食與伴手禮，還為今年新婚的她準備神秘禮物，希望能把最美好的台南都讓她帶回家鄉與朋友共享。明晚將登上跨年舞台表演的卡莉怪妞精心準備組曲，希望能帶給民眾絕佳的一場音樂與視覺饗宴。

台南好Young跨年晚會卡司：金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。