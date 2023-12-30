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張正傑策畫「日出音樂會」 二寮迎接台南400第一道曙光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮二寮有全台最低海拔日出美景，也被稱為最近城市的曙光。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮二寮有全台最低海拔日出美景，也被稱為最近城市的曙光。記者吳淑玲／攝影

由中華文教強友協會舉辦的台南400曙光乍現-日出音樂會活動，將在113年1月1日辦理，主辦單位強友會表示，這次活動因應跨年人潮眾多，上山路徑狹小，為維護民眾安全，多方考量之後，已取消接駁車，邀請大家共同步行或騎腳踏車、騎機車上山，運動健行之餘還能欣賞古典樂，邀請大家在樂聲中迎接台南400第一道曙光。

強友會秘書長林貞君表示，此次活動邀請台灣最有創意的古典音樂家，也是知名大提琴家張正傑以及「弦外之音團」策劃辦理， 將以音樂迎接「台南400」第一道曙光。除了大提琴家張正傑，還邀請女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴家林天吉、小提琴張芝庭、中提琴徐曉虹，透過曲目巧妙編排，讓參與民眾感受黑暗逐漸消褪、迎接日出時刻的感動。

為維護參與民眾安全，取消接駁車，民眾步行約半小時即可登上二寮觀日平台，台南市警察局提醒，1月1日凌晨12點進行道路管制，左鎮區與龍崎區各於岡林派出所、柑仔園、南168線烏樹林路口及南162線與南162-1線路口，皆管制汽車，禁止進入，另外公務車、救護車、自行車、機車管制。

強友會理事長李宗熹表示，此次活動由張正傑策畫，精彩可期，張正傑教授創意無限，不斷突破傳統、帶來創新性演出，例如「太魯閣峽谷音樂節」、「坑道戰地音樂會」。近年來，張正傑與弦外之音團在親子音樂教育上更為觀眾帶來諸多驚喜，例如與兒童劇場合作「大提琴找新娘」親子音樂會，還有專為小小朋友量身打造的「110cm以下音樂會」等，相信此次在二寮的「台南400-日出音樂會」勢必成為經典。

台南400第一道曙光，自駕可導航360°日出亭；另請配合現場交管人員指示停放車輛，岡林派出所、柑仔園、南168線烏樹林路口及南162線與南162-1線路口，皆管制汽車禁止進入，民眾於岡林派出所開始步行約25至30分鐘可至活動場地。

台南左鎮二寮有全台最低海拔日出美景，也被稱為最近城市的曙光。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮二寮有全台最低海拔日出美景，也被稱為最近城市的曙光。記者吳淑玲／攝影

台南 張正傑 音樂會

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