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南市登革熱防治最後一哩路 避免「回燒」要注意這件事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府昨天召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲主持，邀集衛福部、國衛院、災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界專業意見與經驗，持續針對登革熱疫情深入探討並研擬相關對策。圖／台南市政府提供
台南市政府昨天召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲主持，邀集衛福部、國衛院、災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界專業意見與經驗，持續針對登革熱疫情深入探討並研擬相關對策。圖／台南市政府提供

台南市政府昨天召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲主持，以「登革熱防治精進作為」為主題，邀集衛福部、國衛院、災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，廣納各界專業意見與經驗，持續針對登革熱疫情深入探討並研擬相關對策。

黃偉哲表示，台南市上半年面臨58年來最為嚴峻的缺水危機，水情燈號一度轉為橙燈，下半年8次颱風豪雨接連侵襲，伴隨登革熱疫情高峰，旱澇急轉與疫情為台南市帶來複合式災害，特別感謝衛生、環保單位及八軍團、三九化學兵群國軍弟兄的付出與努力，於第一線全力動員、深入社區，結合化學防治、強力孳清及民眾配合防疫三層面共同努力，讓台南市登革熱疫情自10月初高峰至今已呈現連續下降趨勢，盼能透過此次會議的深入探討，持續精進本府登革熱防治作為，讓疫情能盡快落幕，市民回歸正常生活。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，轄內各區登革熱確診病例數雖普遍呈現下降趨勢，惟零星區域仍有些許病例，各項防疫措施仍需嚴格落實，不能輕忽，盡管早晚天氣轉涼，白天氣溫仍適合病媒蚊生存及活動，籲請市民朋友持續配合市府防疫措施及家戶內外環境巡檢、孳生源清除。

此外，東南亞多國病例數仍居高不下，市民前往旅遊務必注意自身防蚊措施避免感染登革熱，返國2周內應做好自我健康監測，以保全防疫成果，避免疫情回燒。

市府災防辦參議王雅禾表示，風水震災是常見的天然災害，而登革熱這一類「生物病原災害」是民眾較容易輕忽的，隨著全球化的發展，各國人民往來便利，境外流行疫病如伊波拉病毒、茲卡病毒、新型流感、新冠肺炎、登革熱等也隨之更易快速傳播，透過會議以「登革熱防治精進作為」為主題，希望透過不同領域的專業與經驗對話，能深入檢視本市對於「生物病原災害」相對不足的部分，同時加強橫向聯繫與業務交流，讓災害防救做得更好、市民平安過得更好。

登革熱 疫情 台南 黃偉哲

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