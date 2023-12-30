東石網寮村喊縣道拓寬 縣府：下周送計畫爭經費

嘉義縣東石鄉縣道170線為網寮村唯一對外道路，逢蚵季每天數十輛大貨車出入，因路幅狹窄，不僅會車險象環生，也常傳出車輛墜入道旁魚塭，昨天數十名村民拉布條抗議，要求縣府盡快拓寬車道，保障民眾生命安全。

縣府建設處長郭良江說，該路段縣府已到場會勘2次，針對地方訴求，目前積極爭取先期規畫費，計畫書已完成撰寫，縣長翁章梁已批示，下周計畫將送公路總局爭取經費。

「很多人不慎掉下魚塭！」自救會會長戴全慶說，嘉170線是網寮村人民對外唯一幹道，道路狹窄寬度不一又彎曲，會車困難，村內國中學生騎單車上學，路途險象環生，多年來造成無數車禍意外。

戴全慶表示，網寮村以養蚵為主要產業，產季每天都有數十輛大貨車出入，最大車輛重達26噸，鄰近白水湖、東石村都早已拓寬，道路太窄，希望該路段能拓寬做雙向快車道及慢車道，盼政府重視大家出入的行車安全。

縣府指出，嘉義縣道1500多公里，許多道路都在爭取拓寬，依現場狀況有優先順序，網寮村民訴求都積極在辦理，因拓寬初估經費逾億元，需向中央爭取補助，先期規畫費百萬元，下周送公路總局爭取。