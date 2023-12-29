台塑助學金變學生成績指標 麥寮這村得獎突破200人

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」，兩天來陸續把助學金送到家，元旦在即，新的一年送來助學金，讓受惠學生家長也感到增添喜氣，今年共有1105名學子通過申請，總共發出的助學金多達近300萬元，助學金已發放19年，開辦至今已有2萬6千多名學子受惠，累計金額近8千萬元。

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，因大學學子多於外地就學，為便利學生免奔波回鄉領取獎學金，今年起一般家庭戶已改為匯款方式，將於12月底匯入學生指定帳戶；低收及中低收入戶則維持王詹樣基金會關懷宗旨，由台塑企業涉外睦鄰人員於逐村逐戶親自送到家，在寒冬中給優秀學子暖暖的鼓勵。

一名低收入戶家長表示，家中兩名子女分別於台中就讀朝陽科大及弘光科大，女兒為大一新生尚有宿舍可住，但兒子已大四抽不到宿舍，需在校外租屋，平日忙於功課，也得半工半讀貼補生活開銷，孩子的努力獲得一年兩次1萬元的台塑獎學金，貼補租屋費，除感嘆孩子懂事自力自強，也感謝台塑企業的實質協助。

由於助學金申請需經審核，也是一種成績的指標，今年麥寮鄉有三個村落獲獎學子破百人，分別為麥豐村、麥津村及橋頭村，其中麥豐村更是有210名學子獲獎，村長為孩子感到高興，期許每年申請獎學金都能年年增加，代表孩的成績愈好。

「台塑企業王詹樣基金會」1995年成立至今，致力於各項公益專案，包括「早療專案服務成效提升計畫」、「愛滋收容人彩虹計畫」、「老人肺炎鏈球菌疫苗捐贈計畫」等，深入各個階層和角落幫助弱勢，獲得「早療特殊貢獻獎」、「國家金璽獎」、「愛心獎」、「遠見雜誌企業社會責任獎」等多項認可，未來將持續回饋社會、關懷弱勢，發揮企業社會責任，將愛和善心傳遞到各個角落。