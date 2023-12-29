台南跨年獨家獻唱！韓流女神金世正、周興哲預告有驚喜

「2023台南好Young跨年」獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，台南市政府新聞及國際關係處今天釋出兩人預告演出當天將有驚喜送給大家，將在演出當天揭露，2位台韓巨星邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。

來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，從女團出道，現今以演員、歌手身份活動的金世正去年主演的「社內相親」好評不斷，更是在日前拿下2023 AAA(Asia Artist Awards)最佳演員獎及人氣獎。

金世正4年前曾參加台灣除夕節目「超級巨星紅白藝能大賞」陪台灣觀眾過年，也曾翻唱過周興哲的歌曲，獲得很大的好評；這次參加台南跨年，她特別錄製短片，表示非常高興可以來到台南和大家一起迎接新年，也聽說台南有很多好吃的美食和漂亮的風景，這次她特定準備了精采好聽的歌曲，要獻給大家。

今年周興哲全台唯一一場跨年就是獻給台南。2014年因為演唱電視劇「16個夏天」的片尾曲「以後別做朋友」而打開知名度的周興哲，2022年演出個人第一部電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，憑藉該片入圍第59屆金馬獎最佳新演員獎並獲得最佳原創電影歌曲獎。

歌而優而演的新世代創作天王周興哲這次演出誠意十足，預告將以Live Band獻唱，之前在周興哲個人演場會沒搶到票的朋友們，千萬別錯過。

官網粉絲反映熱烈，晚會當天的交通將是維持演唱會品質的關鍵之一，台南市政府表示已好交通疏運計畫，會場周邊將祭出交通管制，嚴禁汽車進入，籲請當天要參加跨年的粉絲們，盡量運用大眾運輸工具，並配合交管實施。

台南縣市合併以來，今年首次在民治、永華兩個行政中心腹地同步辦理跨年活動，建議可搭乘火車到台南車站，或新營車站搭乘活動接駁專車。台鐵局更增開列車，台南地區於113年1月1日凌晨加開台南-嘉義（台南站約2時5分開車）、台南-潮州（台南站約1時35分開車）、新營-嘉義（新營站約1時10分開車）、新營-善化（新營站約0時50分開車）區間車。

安平區及新營區會場周邊公車路線，包括市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31高鐵台南站），新營火車站及新營轉運站搭乘黃線、棕線等。

台南好Young跨年晚會31日晚上6點至隔天凌晨1點 地點：永華市政中心西側廣場 金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。 南瀛跨年晚會31日晚上7點至10點 地點：新營南瀛綠都心公園 艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。