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九崴南科燃氣電廠遷址 自救會：沒有撤案就不代表結束

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
九崴天然氣發電廠台南設廠引發抗爭，業者表示將遷址，自救會仍憂心表示沒有撤案就不代表結束。圖╱聯合報資料畫面
九崴天然氣發電廠台南設廠引發抗爭，業者表示將遷址，自救會仍憂心表示沒有撤案就不代表結束。圖╱聯合報資料畫面

九崴電力公司原預計在台南安定及安南區交界處規畫設置的天然氣發電廠，但因遭地方及台南市議會決議反對，今決定遷移場址，對此，台史博社區居民自救會認為，廠商「遷移場址」說法相當曖昧，若未來找不到適合的地方，是否又要重回原址設置？若沒有撤案，就不代表結束。

台史博社區居民自救會指出，目前尚未看到官方有明確公告九崴天然氣發電廠撤案，也無法理解廠商所謂的「遷移場址」說法，因以環評角度來看，若要另闢新址就代表原開發案終止，新址就應該重新提出申請、重新進行環評，而非「遷址」一說。

自救會表示，廠商若沒有自行提出撤案或是官方公告終止，居民就無法放心，且要是廠商找不到適合的地方，難道又要重回原址設置嗎？台南的空氣汙染已相當嚴重，若天然氣發電廠興建成立，台南居民要付出的健康成本代價太大，所以沒有撤案就不算真正的結束。

安南區東和里長曾靖凱也說，廠商若決定要遷移場址，請找遠一點的地方，否則新址若就在善化、南科等工業區，距離安南區也是短短10分鐘路程，還是一樣會受到影響，尤其，東和里內醫院、學校不少，還有社會住宅正在興建，住戶相當集中，天然氣發電廠若就在住家附近，居民還是會有顧慮。

台南 自救會 環評 天然氣

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