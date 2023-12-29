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九崴電廠確定遷址 南市副議長林志展：樂見結果

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
九崴公司宣布在安定區、安南區的電廠開發案將重新選址。圖／本報資料照片
九崴公司宣布在安定區、安南區的電廠開發案將重新選址。圖／本報資料照片

九崴電力公司規劃在台南安定區、安南區交界處設置天然氣發電廠，開發案遭到居民抗爭及台南市議會決議反對，今天經內部開會後決議遷移場址，未來將以工業區為規劃方向，台南市副議長林志展曾表達強烈反對立場，甚至喊出擋不下設廠就要辭職，林今表示，各方努力有了好的結果，希望業者不論未來要遷到哪裡，都應充分與地方及民眾溝通。

立委郭國文昨日發出新聞稿，指出在多次和行政院、經濟部與能源局溝通後，九崴預計今天就會自行宣布重新選址，據了解，消息曝光後，九崴公司今宣布遷移場址。

林志展說，當初接到市議員邱昭勝的訊息，對於業者選址及未與地方溝通等問題感到不滿，因此發起抗議；今年5月時台南市議員不分黨派都出面力挺，議長邱莉莉還揚言率隊北上陳情，7月時九崴舉行第4次說明會，民眾發動抗議，林志展與立委郭國文及多位議員都到場聲援，場面一度失控。

林志展表示，任何開發案都應該告知地方民眾，將相關訊息充分揭露，這次在民眾自覺、各方奔走下總算讓業者知難而退；中榮里民聽到電廠遷移的消息，都難掩興奮。

台南 林志展 議員 天然氣

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