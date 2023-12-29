動物受虐掀議…台南柯基遭狠摔驚嚇 黃偉哲：每摔一下都震撼一次

台南市安南區一名女子因情緒不佳，怒摔寵物柯基犬，引起許多民眾氣憤，也讓動物受虐議題再度被討論，對此，台南市長黃偉哲今受訪表示，看到影片毛孩每被摔一次，內心都震撼一次，台南對虐待動物絕對是零容忍，後續將從社會學校教育加強，健全大眾對生命的尊重。

黃偉哲說，今天看到影片，柯基犬每被摔一次，內心都震撼一次，現今社會許多民眾都很喜歡飼養毛孩、喵星人，不論是政治人物、公眾人物或是藝人，都會曬出毛孩呼籲尊重生命，但仍無法避免在社會角落中會有對寵物不友善的人。

黃偉哲認為，面對動物受虐議題有2個面向，除了修法加重違反動保法的罰則處分外，也可從教育方面著手，尤其，現在許多校園都有校狗、校貓等，可讓孩童從小陶冶，養成尊重生命的健全心理。

他表示，受虐的柯基犬因飽受驚嚇，到現在仍無法吠出聲音，市府動保處會盡全力照顧，早日讓柯基犬恢復健康的身心靈。