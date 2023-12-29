東石網寮縣道太窄爭取拓寬 縣府：下周計畫送公路總局

嘉義縣東石鄉縣道170線為網寮村唯一對外道路，逢產蚵季每天都有數十輛26噸大貨車出入，因路寬僅3、4米且寬窄不一，常傳人車不慎掉入魚塭，近30名村民今天集結拉白布條抗議，希望縣府盡快擴寬做雙向快車道及慢車道，保障人民生命安全。

建設處長郭良江表示，該路段縣府已到場會勘2次，地方人民提出的述求，目前積極爭取先期規畫費，計畫書已完成撰寫，縣長翁章梁已批示，下周計畫將送公路總局全力爭取經費。

「很多人不慎掉下魚塭！」自救會會長戴全慶說，嘉170是網寮村人民對外唯一幹道，道路狹窄寬度不一又彎曲，車輛會車相當困難，村內國中學生騎單車上學路途險象環生，多年來造成無數車禍意外。

戴全慶表示，網寮村養蚵主要產業，產季每天都有數十台大貨車出入，最大車重達26噸，鄰近白水湖、東石村都早已擴寬，道路太窄，希望該路段能擴寬做雙向快車道及慢車道，盼政府重視大家出入的行車安全。