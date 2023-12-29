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尊重地方與民情 九崴南科燃氣電廠開發案宣布「遷址」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
九崴南科電廠開發面臨強大反對，今天決定遷移場址。本報資料照片
九崴南科電廠開發面臨強大反對，今天決定遷移場址。本報資料照片

配合政府能源轉型，九崴電力公司規畫在台南安定區及安南區交界處設置的天然氣發電廠開發案，遭居民抗爭及台南市議會決議反對，九威中午透過新聞稿表示，經與各方請益評估後決定「遷移場址」。由於本案採取高標準的環評規劃，且有利於國家電力供給，期望在獲得居民和地方的祝福下另闢新址加速推動，共謀雙贏。

九威表示，為了提供國內穩定的基載電力，政府訂定2025年能源配比目標中，燃氣發電必須達50%，因為天然氣發電是汙染程度較低的能源選項，是取代燃煤發電廠的最佳替代能源。加上近來引進燃氣渦輪發電機組新技術，除可燃燒天然氣，也能混合氫氣作為發電燃料，減少二氧化碳的排放。

九崴南科燃氣電廠2022年10月與台電簽約，裝置容量61萬瓩，原預計2026年6月商轉。規畫之初，即以高於國家空汙標準及環評規定之上的規格，期許打造台灣最潔淨綠化的森林電廠，為提高電廠附近住戶整體環境優勢，並允諾在地居民，釋出15公頃電廠土地改建為生態公園，形成一個生態、經濟和福利正向循環的生活圈。

但因部分住戶仍心存疑慮，籲請另覓新址，九崴電廠開發案碰到極大阻礙，為利本案順利進行並展現善意，九崴電力經評估後決定「遷移場址」，並以工業區為規畫方向，期盼在地方居民和各界的祝福下，順利遷址興建，以期達成政府能源轉型的政策目標。

台南 環評 南科 空汙

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