台南YouBike優惠新制 元旦上路

2024年即將到來，各縣市公布多項新制，台南市YouBike前半小時免費的優惠將取消，調整為持市民卡、TPASS享有優惠，市府昨也宣布明年機車汰舊換為電動機車，最高補助2萬7500元；另，嘉市府元旦起實施孕婦產前檢查等補助、嘉縣府加碼青年租屋補助、雲縣府提高生育津貼。

台南市府指出，YouBike明年起回歸使用者付費機制，改市民卡騎乘享有YouBike2.0全時段半價、YouBike2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，另持有通勤月票TPASS者則享不限車種前半小時免費。

由於設籍台南電動機車近6年增加超過5.7萬輛，市長黃偉哲指出，市府明年推出比往年更多元的補助政策，2012年12月31日前出廠的機車換購電動二輪車就提供補助，「幼幼專案」明年擴大為1名兒童可供直系血親申請多輛補助，也新增了外送員專案、青年專案，符合資格加碼3000元，另大學生選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用。

嘉市元旦起推出市民5項幸福醫護新政，包括孕婦產前檢查補助3500元、育齡的癌友補助冷凍精子或卵子最多3萬5000元、新生兒篩檢補助1000元、嬰幼兒免費接受口服輪狀病毒疫苗、中及低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗，另，補助孕婦搭乘指定車隊往返醫療院所，每趟次最高150元。

嘉義縣45歲以下設籍及租屋在縣內者，符合中央300億元擴大租金補貼專案計畫，縣府另加碼最高補助1年3600元；雲林政府提高前3胎每1胎生育津貼至3萬元，明、後年出生加碼補助坐月子3萬元，等於前3胎每胎可領6萬元。