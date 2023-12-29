聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南YouBike優惠新制 元旦上路

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁魯永明黃于凡陳苡葳／連線報導
YouBike2.0前30分鐘免費優惠取消，YouBike2.0E恢復為每30分鐘收費20元。圖／取自運轉台南好交通粉專
YouBike2.0前30分鐘免費優惠取消，YouBike2.0E恢復為每30分鐘收費20元。圖／取自運轉台南好交通粉專

2024年即將到來，各縣市公布多項新制，台南市YouBike前半小時免費的優惠將取消，調整為持市民卡、TPASS享有優惠，市府昨也宣布明年機車汰舊換為電動機車，最高補助2萬7500元；另，嘉市府元旦起實施孕婦產前檢查等補助、嘉縣府加碼青年租屋補助、雲縣府提高生育津貼。

台南市府指出，YouBike明年起回歸使用者付費機制，改市民卡騎乘享有YouBike2.0全時段半價、YouBike2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，另持有通勤月票TPASS者則享不限車種前半小時免費。

由於設籍台南電動機車近6年增加超過5.7萬輛，市長黃偉哲指出，市府明年推出比往年更多元的補助政策，2012年12月31日前出廠的機車換購電動二輪車就提供補助，「幼幼專案」明年擴大為1名兒童可供直系血親申請多輛補助，也新增了外送員專案、青年專案，符合資格加碼3000元，另大學生選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用。

嘉市元旦起推出市民5項幸福醫護新政，包括孕婦產前檢查補助3500元、育齡的癌友補助冷凍精子或卵子最多3萬5000元、新生兒篩檢補助1000元、嬰幼兒免費接受口服輪狀病毒疫苗、中及低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗，另，補助孕婦搭乘指定車隊往返醫療院所，每趟次最高150元。

嘉義縣45歲以下設籍及租屋在縣內者，符合中央300億元擴大租金補貼專案計畫，縣府另加碼最高補助1年3600元；雲林政府提高前3胎每1胎生育津貼至3萬元，明、後年出生加碼補助坐月子3萬元，等於前3胎每胎可領6萬元。

YouBike 電動機車 孕婦

延伸閱讀

台南機車汰舊新增補助對象 外送專員、青年、大學生都列入

台南YouBike優惠調整 113年起取消前30分鐘免費

元旦起！南市YouBike前30分鐘免費取消 持市民卡有優惠

屏東YouBike累積逾93萬次 騎乘優惠延至2024年底

相關新聞

台南YouBike優惠新制 元旦上路

2024年即將到來，各縣市公布多項新制，台南市YouBike前半小時免費的優惠將取消，調整為持市民卡、TPASS享有優惠...

嘉市精華區公辦都更招商 明年動工

嘉義市精華地段、民族國小西側公有土地進行公辦都市更新，第1期去年2月與國城建設公司簽約，業者將打造4棟地上15層，地下3...

雲縣防災 數位農業行動平台將優化

雲林近年因乾旱、雨災，讓農漁民損失慘重，亟需強化預防，縣長張麗善昨天與中央氣象署長程家平簽訂氣象觀測作業及氣象資料在地化...

翁章梁就職周年談「破繭」 支持產業發展

嘉義縣長翁章梁連任後，昨天辦首個就職周年演說，以「破繭」為主題，表示嘉縣應要在農村的基礎上，尋找發展的機會及優勢，今年科...

維修機廠鄰近醫院恐影響病患 台南捷運藍線3闖環評未過

台南推動捷運路網，環境部今召開台南捷運藍線環評初審會議，其路線規畫串連永康區、東區及仁德區重要交通節點、文藝中心與購物商...

交通部公布台南交通指標這3項全台最差 交通局：持續改善

交通部今天召開記者會，公布10月各縣市道安表現與去年同期比較資料，台南市在5項指標中的3項指標行人、機車、酒駕死亡次數皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。