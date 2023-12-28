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麻豆文旦這樣也好吃 農會研發加工品明年元月開賣

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，柚香椒鹽麵在家政班成員料理下讓人食指大動。記者莊曜聰／攝影
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，柚香椒鹽麵在家政班成員料理下讓人食指大動。記者莊曜聰／攝影

台南麻豆有「柚鄉」稱號，文旦產量占全台4分之1，麻豆區農會為提升文旦經濟價值，突破鮮果時令生產限制，近年開發多項加工產品，像柚子蔘、梅柚片、沐浴乳、洗髮乳等都頗受好評，今年再接再厲，推出「柚 IN」系列產品，包括柚香椒鹽麵、柚香琴酒、纖柚巧克力等，今天舉行發表會，將搶攻春節送禮市場。

農糧署副署長姚志旺說，麻豆區農會在2022年設立初級加工場，引入自動削皮機、果肉分離機、柚花柚皮精油萃取設備等，不但協助解決文旦格外品問題，還能研發更多元的加工品，提高產值及農民收入，也形塑麻豆文旦品牌。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，文旦周邊加工品好吃又好用，目前農會開發品項近30種，根據統計仍是以食品類最受歡迎，因此這次推出「柚 IN」系列，產品涵蓋主食、零嘴、酒類等，也搶攻年節送禮商機。

台灣乾拌麵市場大，麻豆農會開發的柚香椒鹽麵口感Q彈，不管是做乾拌、湯麵、冷麵都很適合，現場家政班巧手料理讓人食指大動；纖柚巧克力有梅甘、抹茶等口味，不但吃得到果肉，還有甜度較低、可可含量達75％的口味可選擇；柚香琴酒則少了嗆辣口感，多了果香喉韻，令人驚豔。

目前柚香琴酒採限量生產，販售時間還未確定，柚香椒鹽麵、纖柚梅甘黑巧克力、纖柚抹茶巧克力脆酥、醇釀酪梨沾醬等預計明年元月就能開賣，詳情可洽詢麻豆區農會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農糧署副署長姚志旺、南市農業局長李建裕、麻豆區農會總幹事孫慈敏現場示範料理作法。記者莊曜聰／攝影
農糧署副署長姚志旺、南市農業局長李建裕、麻豆區農會總幹事孫慈敏現場示範料理作法。記者莊曜聰／攝影
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，有柚香麵、柚香琴酒、還有吃得到果肉的巧克力。記者莊曜聰／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，有柚香麵、柚香琴酒、還有吃得到果肉的巧克力。記者莊曜聰／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，有柚香麵、柚香琴酒、還有吃得到果肉的巧克力，明年1月陸續開賣。記者莊曜聰／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麻豆區農會開發文旦周邊加工品，推出「柚 IN」系列，有柚香麵、柚香琴酒、還有吃得到果肉的巧克力，明年1月陸續開賣。記者莊曜聰／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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