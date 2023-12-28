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雲林數位農業行動平台優化 應用中央氣象資訊預警更精準

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今與中央氣象署簽署氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用合作備忘錄，由縣長張麗善（左）、中央氣象署署長程家平（右）代表簽訂協議。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今與中央氣象署簽署氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用合作備忘錄，由縣長張麗善（左）、中央氣象署署長程家平（右）代表簽訂協議。記者陳苡葳／攝影

中央氣象署今與雲林縣政府簽署氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用合作備忘錄，雙方合作面向包括提供當地農業氣象等服務、優化「雲林數位農業行動平台」功能等，藉預警機制幫助農漁業等防災、減災或提前因應，期降低價格波動和災損風險。

中央氣象署署長程家平今天下午率隊拜訪雲林縣政府，由縣長張麗善率農業處長魏勝德、計畫處長李明岳及水利處副處長吳文能、消防局長林文山等府內一級主管進行合作備忘錄簽署。

張麗善指出，雲林縣是農業縣，氣候變遷造成環境改變，近年乾旱、雨災等均為雲林農漁業帶來不小影響，針對防災、農業、再生能源及縣政推動等方面，都迫切需要中央氣象署提供專業氣象、氣候及海象資料協助。

程家平表示，合作協議中將增加該縣過去歷史氣象資訊、建置雲林數位農業行動平台農業氣象預警模組，並加強氣象資料圖像查詢功能，應用及產製氣候、產量及市場價格等早期預警，或農制規畫等相關有價值的策略，強化農事活動與相關產業發展。

張麗善說，使用者訂閱平台的預警訊息或官方Line帳號，均可即時收到推播資訊，藉此提高農業相關單位對於各類農作物的掌握度，輔助決策未來農產業資源，也能降低農作物市場價格劇烈波動的可能，或者不可預測的氣候因素致災風險。

中央氣象署與雲林縣政府協議合作氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，其中包括優化「雲林數位農業行動平台」氣象預警功能。記者陳苡葳／翻攝
中央氣象署與雲林縣政府協議合作氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，其中包括優化「雲林數位農業行動平台」氣象預警功能。記者陳苡葳／翻攝

雲林 張麗善 氣象署 氣候變遷 災損

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