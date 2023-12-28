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台南機車汰舊新增補助對象 外送專員、青年、大學生都列入

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市明年電動機車優惠補助對象再擴大，汰舊換電最高補助2萬7500元。記者鄭惠仁／攝影
台南市明年電動機車優惠補助對象再擴大，汰舊換電最高補助2萬7500元。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今宣布2024年機車汰舊補助方案，推出較往年更多元的利多補助政策，汰舊換電最高補助2萬7500元。除了「幼幼專案」擴大為1名兒童可供直系血親申請多台補助，也新增了外送員專案、青年專案，符合資格加碼3000元，以及大學生選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用。

市長黃偉哲說，設籍南市電動機車近6年增加數量超過5.7萬輛，自2020年起，淘汰老舊機車已超過19.7萬輛；明年市府續編列經費，推出較往年更多元的利多補助政策，鼓勵市民及早汰舊換電，一同朝2050淨零排放目標來努力。

環保局表示，明年擴大調整為出廠滿10年以上老舊機車(2012年12月31日前）換購電動二輪車即提供補助；如2007年6月30日前出廠老舊機車換購再加碼2000元，並針對特定族群及中低收入戶、南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區4個偏遠地區持續加碼補助。

環保局長許仁澤說，今年首度推出的「幼幼專案」受好評，明年擴大為1名兒童可供直系血親申請多輛補助；為照顧更多族群，特別新增了外送員專案(提供接單1000件證明)、青年專案(18歲至30歲首購族群)，符合資格通通加碼3000元。

為鼓勵來台南就讀大專院校學生選用電動機車，在學期間提供每月200元租賃費用；另為鼓勵租賃業者盡早汰除老舊機車，提供太換3千、新購電動機車1500元補助。

另，山葉、中華汽車、台鈴、宏佳騰、gogoro及摩特動力等廠商也針對市民購買電動機車提出自家專屬優惠，內容從提供優惠月租費、維修代步服務車、購車送點數不等。

環保局提醒，補助經費用完為止，請把握機會，申請補助時必須先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」（https://mobile.moenv.gov.tw/EPAMobileETP/Login/Login10130）申請台南市減碳、減空汙獎勵，方能申請汰舊換購補助。台南市補助，請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統申請。

電動機車 外送員 黃偉哲 減碳 大學生

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