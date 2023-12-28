嘉義縣產業蓬勃發展 翁章梁「破繭」年終演說：要蓋海水淡化廠

嘉義縣長翁章梁連任周年，今天在創新學院禮堂舉辦年終演說，以「破繭」為主題製作101頁簡報，紮實演說2小時不間斷，強調破繭是需要勇氣的，也細數任內農工及科技發展等政績，並喊話將蓋海水淡化廠，現場邀請各領域巨擘參加，會後大家都直呼嘉義縣改變很大。

翁章梁說，嘉義縣產業持續發展，未來需要穩定供水，現已討論需設海水淡化廠，中央也把嘉義縣納入規畫，預計在布袋商港外港填海造陸10公頃，2031年一期每天供水5萬公噸，2036年全期供水明天10萬公噸，明、後年完成環評，2026年提報計畫，2031年開始興建。

翁章梁表示，他任內積極推動基礎建設，卸任前所有鄉鎮都會有公園，未來也會在水上、民雄、中埔、朴子及太保將設公共單車，同時他也爭取水上鄉人口從嘉義市回歸太保次醫療區，3年內將增設部立朴子醫院東石院區、嘉義寶島醫院、雙福基督教醫院等3家醫院。

翁章梁說明，破繭是一件時機、智慧、忍耐及能力的綜合考驗，要有勇氣離開熟悉的環境，忍受孤單、寂寞與痛苦，為了破繭實踐夢想，要知道比別人多、學習力比別人強、行動力比別人快，只有做了才知道理想與現實差距，只有做了才能接近夢想，不然都只是幻想而已。

翁章梁坦言，嘉義縣永遠不可能變成台北、高雄這樣的大都會，嘉義縣應該要在農村的基礎上，尋找發展的機會及優勢，所以他建立智慧品牌農業的基調，以及工業科技的亮點基地，匯聚能量以二點突破全面挺進，今年不只有科學園區動土，也吸引Outlet進駐高鐵特區。

翁章梁也說，嘉義科學園區5月22日動土，馬稠後產業園區內縣府持有土地都已標售；中埔公館、水上南靖園區分階段招商中，共已標租26筆坵塊；民雄航太園區東側12月5日動士，西側開發需63億，預計納編國發會2025年經費；布袋水產精品加值園區土地也全數標售。