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元旦觀日熱門景點台南左鎮二寮 警方呼籲避走龍崎出入

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮「元旦二寮里觀日出」原是台南市「跨年三部曲」之一，早已聲名大噪。圖／西拉雅國家風景區提供
台南左鎮「元旦二寮里觀日出」原是台南市「跨年三部曲」之一，早已聲名大噪。圖／西拉雅國家風景區提供

台南左鎮「元旦二寮里觀日出」原是台南市「跨年三部曲」之一，早已聲名大噪。雖市府109年起不再推廣，觀日亭元旦仍吸引大批民眾前來觀看新年第一道曙光。其中龍崎區南162線、南162-1線是往來觀日亭重要路線，警方今天公告113年1月1日0時起至9時禁止汽車與四輪以上車輛進入。

警方表示，考量「山區道路狹窄不易會車且燈光昏暗，也避免停放車輛當地民眾出入」；不過有當地民眾質疑，如果警方這兩項考量有道理，那應該從前一天入夜就開始管制，因為下午五點多就天黑，凌晨絕大多數當地人不會出入這兩條路。

轄區歸仁分局表示，管制期間南162線、南162-1線路口至柑仔園、南168線烏樹林路口至南162-1線路段及南162線4K處往北至南162-1線路口，除機慢車、當地居民及公務車輛，四輪以上汽車均禁止進入，以維護該路段交通順暢，請民眾注意夜間通行安全及遵守現場員警指揮。

警方表示，民眾前往二寮里觀日亭可走新化區南168線中興路路段、導航設定「岡林派出所」，並依現場指揮人員指示將車輛整齊停放，徒步前往觀日亭迎接第一道曙光。

歸仁警分局長邱顯良指出，龍崎區為山區產業道路，燈光昏暗且路幅狹窄，僅可供機慢車通行，請民眾務必配合現場人員指揮管制，出門前檢查車輛狀況守護安全。

元旦觀日熱門景點台南左鎮二寮觀日亭，警方呼籲避走龍崎出入。記者周宗禎／翻攝
元旦觀日熱門景點台南左鎮二寮觀日亭，警方呼籲避走龍崎出入。記者周宗禎／翻攝
元旦觀日熱門景點台南左鎮二寮觀日亭，警方呼籲避走龍崎出入。記者周宗禎／翻攝
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元旦 台南

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